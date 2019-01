Hyundai - Con Elantra GT N Line e Veloster N TCR punta sulle prestazioni

CES 2019 : Hyundai presenta a Las Vegas “Elevate” - l’auto elettrica con le gambe [GALLERY] : 1/10 ...

Hyundai Elevate - il SUV-robot con le gambe per i terreni più impervi : Hyundai ha presentato al CES di Las Vegas Hyundai Elevate, un prototipo di SUV che ha le ruote montate su quattro «gambe» in grado di camminare e affrontare i percorsi più impervi. Una rivoluzione che va oltre gli Sport Utility Vehicle per trasformarsi in Ultimate Mobility Vehicle (UMV), la sintesi perfetta tra auto elettrica e robot. Il prototipo si basa su una piattaforma EV modulare con la possibilità di adottare differenti carrozzerie a ...

Hyundai Elevate è l'auto rivoluzionaria con le gambe : Siamo in un momento in cui ogni Casa automobilistica nel mondo sta sperimentando e lanciando nuove tecnologie sul mercato per realizzare le vetture del futuro. C'è chi crea macchine elettriche di ...

Auto : Hyundai e Kia presentano l’elettrica con la ricarica wireless e il parcheggio autonomo [VIDEO] : Il problema della ricarica di Auto elettriche in mobilità è forse la preoccupazione più grande per un acquirente e non solo. Istituzioni e produttori dovrebbero lavorare all’unisono per sviluppare nuove tecnologie e realizzare infrastrutture in grado di rispondere alla sempre più crescente domanda soprattutto nel prossimo futuro. Una speranza arriva dal gruppo Hyundai Kia Automotive. Come è possibile vedere in questo video, i coreani ...

Hyundai Elevate concept - l’auto che cammina sulle proprie gambe : Una simil-ambulanza, più in generale un mezzo di soccorso. In grado di andare dappertutto perché collegate alle ruote non ha le tradizionali sospensioni bensì bracci teleguidati: in pratica “gambe robotiche” capaci di farlo arrampicare su terreni impervi e muovere in maniera disinvolta anche in mezzo alle macerie, portando aiuti preziosi soprattutto nel caso di disastri naturali come ad esempio terremoti. Questo almeno si evince ...

Hyundai ha lanciato il progetto digitale Tucson Life Configurator per vincere un Experience weekend da sogno in una location esclusiva a bordo di Nuova Tucson, il SUV best-seller del brand, modello Hyundai più venduto in Europa, scelto da oltre 60.000 clienti in Italia in soli tre anni. La Nuova Hyundai Tucson rappresenta diversi stili di

Hyundai Santa Fe - il primo suv che si avvia con l'impronta digitale : L'accensione con le impronte digitali, che ha già rivoluzionato il mondo di tablet e smartphone, arriva anche in quello automobilistico, con notevoli vantaggi in termini di sicurezza . Grazie a ...

Hyundai - L'auto si aprirà con l'impronta digitale : La Hyundai ha annunciato di aver sviluppato una tecnologia che consente di aprire L'auto, ma anche di avviare il motore utilizzando unicamente le impronte digitali, prendendo spunto parzialmente da una funzionalità già adottata da molti tipi di smartphone e tablet. La Casa coreana prevede di equipaggiare con questo sistema inizialmente la Santa Fe, già nel primo trimestre del 2019 (in alcuni mercati selezionati), per poi dotarne ...

Mondiale Rally - Loeb correrà con la Hyundai nel 2019 : Le indiscrezioni delle ultime ore hanno trovato oggi conferma ufficiale: Sébastien Loeb torna a correre nel Mondiale Rally e lo farà insieme alla Hyundai Motorsport. Nel 2019 correrà 6 gare, la prima a Monte Carlo.In aggiornamento...

Rally - Sebastien Loeb vicino all’accordo con Hyundai : il nove volte iridato correrà qualche gara nel WRC 2019 con il nuovo team : Una notizia che non può lasciare indifferenti gli appassionati di Rally. Il pilota francese Sebastien Loeb, nove volte campione del mondo di questa categoria, sarebbe vicino a trovare un accordo con il team Hyundai Motorsport. Stando a quanto riportato da motorsport.com infatti Loeb, dopo il ritiro di Peugeot Sport e il mancato di rinnovo che lo legava alla Citroen, è orientato ad iniziare un percorso nuovo essendo libero da qualunque obbligo ...

Hyundai in campo con i tifosi dell’AS Roma : Hyundai Motor Company scende in campo a La Magica Land, il nuovo fan village dell’AS Roma. Domenica 2 dicembre allo Stadio Olimpico, in occasione del big match Roma-Inter, Hyundai fa il suo debutto nel villaggio dedicato a tutti i tifosi giallorossi con l’obiettivo di arricchire ulteriormente l’esperienza dei visitatori coinvolgendoli in maniera ancora più diretta. […] L'articolo Hyundai in campo con i tifosi dell’AS Roma sembra essere il ...

Hyundai Tucson - Una settimana con la 1.6 CRDi 136 CV DCT 4WD Exellence - DAY 5 : Questa settimana, per il nostro Diario di bordo, i colleghi della redazione si alterneranno sulla Hyundai Tucson 1.6 CRDi 136 CV DCT 4WD Exellence (prezzo di listino, 37.900 euro). Si tratta della versione top di gamma con la motorizzazione 1.6 diesel, a cui vanno aggiunti, sullesemplare del test, il Premium pack (1.600 euro) e il Leather pack (2.000 euro). In ogni caso, questa versione è già molto ben equipaggiata, perché include: clima ...

