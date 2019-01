Fognini al 2° turno degli Australian Open | ecco l’avversario dell’azzurro Data

oasport

(Di martedì 15 gennaio 2019) Esordio ok agliper Fabio: l’azzurro approfitta del ritiro dell’iberico Jaume Munar nel corso del terzo set e avanza al secondo. L’italiano era avanti 7-6 (3) 7-6 (7) 3-1 15-0 ed è rimasto in campo per due ore e 24 minuti. Il prossimo avversario sarà l’argentino Leonardo Mayer che si è imposto contro il cileno Nicolas Jarry con il punteggio di 7-6 (4) 7-6 (3) 4-6 6-3. Il computo dei precedenti è favorevole al ligure (3-2), con i match tutti però disputati sulla terra rossa. In questo caso, c’è da dire, che è stato il sudamericano a prevalere negli ultimi due confronti. Pertanto, il giocatore di Arma di Taggia non potrà permettersi distrazioni.Di seguito il programma del confronto tra il nostroe Mayer che avrà la copertura televisiva di Eurosport e sarà seguito dalla DIRETTA LIVE testuale di OASport.Giovedì 17 gennaioorario da ...