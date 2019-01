Chi era Pawel Adamowicz

I barChini cariChi di immigrati : così "Barbanera" elude i controlli in Italia : Usano gommoni carenati, dotati di potenti motori fuoribordo con cui sono in grado di coprire il tratto di mare che separa le due sponde del Mediterraneo. Gommoni e imbarcazioni che, "già introdotti illegalmente a Lampedusa", sono stati "già sottoposti a sequestro dalle Forze di Polizia". Nel giro di poche ore trasportano in Italia una quindicina di immigrati irregolari, oltre ad una quantità variabile di tabacchi che arriva anche a "raggiungere ...

Black Mirror diventa realtà. In arrivo il gioco interattivo Chiamato “The Black Game” : Si conoscono pochissimi dettagli sull"atteso The Black Game, il gioco interattivo di Black Mirror, nato sulla scia del successo di Bandersnatch, primo film interattivo della serie tv. "Per un giorno sarete voi a decidere la storia, ma sarà qualcun altro a viverla". Questo si legge dall"evento che introduce gli utenti al gioco disponibile da domani, mercoledì 16 Gennaio.Si potrà partecipare attraverso il profilo Instagram di Netflix Italia, ma ...

Vino : Bortolomiol Chiude il 2018 superando 15 mln euro di fatturato : Roma, 14 gen. (Labitalia) - Cantina Bortolomiol, nel cuore di Valdobbiadene, nel 2018 supera i 15 m[...]

Lazio - Lukaku in crescita : Inzaghi lo sChiererà titolare a Napoli : Yes, he can. Tocca a Jordan. Non più solo spacca partite, ma spacca Napoli. Lukaku col Novara ha dimostrato la sua crescita, adesso ecco la vera prova a sinistra. Callejon fece impazzire Caceres all'...

Perché rispolverare le care - vecChie - buone maniere : Molti forse ancora credono che esibire maniere forti, essere un po’ rudi, faccia di loro dei veri uomini. Siamo stanche, stanchissime, degli uomini che hanno dimenticato cosa significhi essere “signori”. Certamente, alcuni programmi tv, in particolar modo certi reality show, mostrano uomini (e donne) tutt’altro che educati, ma, onestamente, non se ne può più. Portare rispetto, comportarsi educatamente con gli altri, è un buon inizio affinché ...

Calciomercato - Fiorentina-Traorè : si Chiude - arriverà a giugno. Vlahovic a Empoli : Uno scatto deciso a bruciare la concorrenza, la Fiorentina è a un passo dall'aggiudicarsi uno dei talenti che maggiormente si è messo in mostra in questa prima parte di stagione. La società viola ...

Francesco Chiofalo : la cicatrice dell’operazione sui social; passerà la convalescenza in una clinica riabilitativa. Leggi per saperne di più : Da quando ha scoperto di avere un tumore, Francesco Chiofalo non ha smesso di aggiornare i suoi sostenitori a proposito del percorso di cure. Prima l’intervento, poi l’inizio del percorso nella clinica riabilitativa, oggi,... L'articolo Francesco Chiofalo: la cicatrice dell’operazione sui social; passerà la convalescenza in una clinica riabilitativa. Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, ...

Chi era Pawel Adamowicz - sindaco di Danzica. Diceva : “Siamo un porto aperto ai migranti” : Il sindaco di Danzica Pawel Adamowicz è stato accoltellato ieri durante un concerto di beneficenza: della sua città, che affaccia sul Mar Baltico, Diceva che era un porto aperto per i migranti.Continua a leggere

RaVdA Chiederà la revisione delle tariffe autostradali : Lunedì 14 gennaio, la Giunta della Regione autonoma Valle d'Aosta hanno incontrato i Capigruppo del Consiglio Valle, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e il Consiglio permanente ...

Russia : diChiarata deceduta si sveglia in camera mortuaria - poi muore di ipotermia : E' deceduta non di una morte naturale e neanche di malattia, ma di ipotermia per troppa esposizione, da viva, in una cella frigorifera di un obitorio. Il peggiore incubo di ogni essere umano, forse, ovvero quello di essere creduto morto non essendolo, per poi risvegliarsi in una bara o in una cella frigorifera, è realmente accaduto in Russia. La vittima di questa orrida vicenda, una donna di 62 anni, data per morta quando era viva e invece aveva ...

Battisti - Esposito (Pd) : “Felice per arresto. Non sono dell’intellighenzia fighetta di sinistra sChierata con lui” : “Cesare Battisti? sono felice che sia stato finalmente assicurato alla giustizia italiana e quindi alle patrie galere per scontare una sentenza definitiva. Non appartengo e mai apparterrò a quell’intellighenzia fighetta di sinistra che si è schierata con Battisti in tutti questi anni“. sono le parole pronunciate ai microfoni di “Ho scelto Cusano”, su Radio Cusano Campus, dall’ex senatore del Pd, Stefano Esposito, ...

Ricoverata ragazza di 25 anni a Firenze per meningite - l’ASL rassicura : il risChio contagio è basso : Sembra essere un caso di meningite meningococcica di tipo B, quello che ha colpito la giovane donna di 25 anni oggi Ricoverata all’Ospedale Careggi di Firenze. Questa forma di meningite è causata dal batterio Neisseria meningitidis, fortunatamente diverso dal più aggressivo meningococco C. I sanitari hanno già avviato le procedure previste per questi casi, contattando i soggetti da sottoporre a profilassi. In serata è stato diramato ...