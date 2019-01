Quando gli intellettuali firmarono un appello per la liberazione di Battisti

Angela si risveglia da coma : “Da cenni di comprensione Quando le parliamo”. Si ipotizza ricostruzione gamba : "Angela ha riaperto gli occhi e ci riconosce". A dirlo e' uno dei familiari che da ieri sera ha raggiunto Angela Grignano, la giovane italiana originaria di Trapani rimasta ferita nell'esplosione avvenuta ieri a Parigi. "I medici hanno ridotto i farmaci che la tenevano in coma farmacologico - racconta all'AGI uno dei familiari - si e' svegliata e' da cenni di comprensione quando le parliamo". Ora Angela sta per essere trasferita in una ...

Lino Banfi parla della moglie Lucia : "Quandonon mi riconoscerà ci ripresenteremo un'altra volta" : Lino Banfi torna a parlare della moglie Lucia Lagrasta, affetta da Alzheimer. Ospite di Domenica In, Nonno Libero speso parole di vero amore verso la donna alla quale è legata da 56 anni. "Ho lavorato con le più belle attrici europee, ma nei miei pensieri c'è sempre stata solo lei. Ho rifiutato di recente un ruolo che mi avrebbe portato in Germania perché le sarei dovuto rimanere tre mesi lontano. Mi sorride, mi ...

Lino Banfi e la moglie malata di Alzheimer : "Quando non mi riconoscerà ci ripresenteremo un'altra volta" : Stanno commuovendo l'Italia le struggenti parole di Lino Banfi sulla moglie Lucia Lagrasta, alla quale è legato da 56 anni. Ospite di Mara Venier a Domenica In, il celeberrimo Nonno Libero ha parlato della malattia della sua consorte: Non riesco ad accettare che mia moglie non stia bene e in un momento in cui mi sarei solo voluto godere la vita accanto a lei - ha detto - Mai un viaggio all'estero o una crociera. Adesso che potremmo non ci ...

Tabellone Coppa Italia calcio - gli incroci dagli ottavi alla finale. Quando entrano in scena le big? Tutte le date e il calendario : Entra nel vivo la Coppa Italia, che allinea il proprio Tabellone agli ottavi di finale, momento in cui entrano in scena le formazioni più importanti del panorama calcistico Italiano, quelle di prima fascia della Serie A. A raggiungere il quarto turno della competizione sono state otto squadre di Serie A (Sampdoria, SPAL, Sassuolo, Torino, Genoa, Bologna, Chievo e Cagliari), due di Serie B (Benevento, Crotone e Cittadella), sei di Serie C ...

«La Tav? Meglio lasciarla partire». Quando lo «scettico» Ponti diceva sì : Titolo dell'approfondimento, firmato a quattro mani con Andrea Boitani, docente di Economia alla Cattolica ed esperto di spesa pubblica «arruolato» a suo tempo da Carlo Azeglio Ciampi: «Tav o No-Tav: ...

A Salvini piace Baglioni - Quando canta. 'Quest'anno non vado a Sanremo' : Milano, 12 gen., askanews, - 'A me piace Baglioni. Mio figlio mi dice che ascolto musica vecchia: Battisti, De Andrè, Vasco e Baglioni. Mi piace quando cantano, poi ogni cantante ha diritto di ...

Lino Banfi e la moglie malata di Alzheimer : "Quando non mi riconoscerà ci ripresenteremo un'altra volta" : Stanno commuovendo l'Italia le struggenti parole di Lino Banfi sulla moglie Lucia Lagrasta, alla quale è legato da 56 anni. Ospite di Mara Venier a Domenica In, il celeberrimo Nonno Libero ha parlato della malattia della sua consorte: Non riesco ad accettare che mia moglie non stia bene e in un momento in cui mi sarei solo voluto godere la vita accanto a lei - ha detto - Mai un viaggio all'estero o una crociera. Adesso che potremmo non ci ...

Quando il gilet lo indossano gli italiani : Si tratta di un comparto importante per l'economia del Paese e determinante per il lavoro degli agricoltori che in Puglia danno vita a circa 352 mila aziende . Ma ci sono anche delle ombre che si ...

Tabellone Coppa Italia calcio - gli incroci dagli ottavi alla finale. Quando entrano in scena le big? Tutte le date e il calendario : Entra nel vivo la Coppa Italia, che allinea il proprio Tabellone agli ottavi di finale, momento in cui entrano in scena le formazioni più importanti del panorama calcistico Italiano, quelle di prima fascia della Serie A. A raggiungere il quarto turno della competizione sono state otto squadre di Serie A (Sampdoria, SPAL, Sassuolo, Torino, Genoa, Bologna, Chievo e Cagliari), due di Serie B (Benevento, Crotone e Cittadella), sei di Serie C ...

Coppa Italia - le partite degli ottavi in diretta tv e streaming : Quando e dove vederle : In attesa della serie A, che ripartirà il 19 gennaio, il calcio torna con la Coppa Italia: ecco date e orari di tutte le...

Pomeriggio 5 - Francesca Cipriani e la sconcertante rivelazione su Matteo Salvini : "Quando gli scrivo..." : Francesca Cipriani è una donna ferita. Da mesi ci prova con Walter Nudo, ma lui nemmeno le risponde picche. Non risponde proprio. Così a Pomeriggio 5 lei non è riuscita a trattenere la rabbia che cova da tempo. "Ci sono tantissime persone impegnate, umili nella vita, che hanno dei ruoli sociali impe

Migranti - Quando Beppe Grillo era il paladino dell'accoglienza : 'Il futuro non sarà migliore se ci difenderemo alzando steccati o prendendo impronte, ma se saremo capaci di integrazione e di condivisione. E' questo il vero progresso, non quello che ci fa diventare ...

Tabellone Coppa Italia calcio - gli incroci dagli ottavi alla finale. Quando entrano in scena le big? Tutte le date e il calendario : Entra nel vivo la Coppa Italia, che allinea il proprio Tabellone agli ottavi di finale, momento in cui entrano in scena le formazioni più importanti del panorama calcistico Italiano, quelle di prima fascia della Serie A. A raggiungere il quarto turno della competizione sono state otto squadre di Serie A (Sampdoria, SPAL, Sassuolo, Torino, Genoa, Bologna, Chievo e Cagliari), due di Serie B (Benevento, Crotone e Cittadella), sei di Serie C ...

Da Jovanotti a Baglioni - Quando a Sanremo è di scena la politica : ... quando il 34enne Jovanotti, ospite della seconda serata del festival, si esibì in un rap dal titolo 'Cancella il debito', che invocava la cancellazione del debito estero dei paesi del 'sud del mondo'...