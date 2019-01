Fumo passivo in ufficio | tumore dopo 7 anni dalla pensione Viene risarcito

Si ammala di cancro alla gola per Fumo passivo - la Cassazione condanna Poste Italiane a risarcire ex dipendente : Per 14 anni è stato esposto, quotidianamente, al fumo passivo. Per una media di sei ore al giorno. Accadeva sul suo posto di lavoro, in un ufficio siciliano di Poste Italiane, condannate definitivamente dalla Cassazione a risarcire Francesco, ex impiegato, oggi 90enne. Che a causa di quelle esalazioni, anni dopo, si è ammalato di cancro alla gola. Secondo quanto riportato da Il Tempo, per i giudici, oggi, sarebbero evidenti sia il grosso danno ...