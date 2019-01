Europee | Di Maio e Di Battista in viaggio verso Strasburgo | “Ue così non va Reddito di

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista lanciano campagna M5s per le Europee : “O Ue cambia o crolla” : Un viaggio in auto verso Strasburgo per lanciare la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni Europee: Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista parlano in diretta Facebook per annunciare il percorso che porterà il M5s al voto di maggio. "L'Europa o si mette in testa che si cambiano i trattati o crolla, e se crolla l'Europa non è colpa del M5s", affermano.Continua a leggere

Europee - Di Maio e Dibba on the road verso Strasburgo : 'Cambiamo la Ue' : Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista in viaggio in auto verso Strasburgo. Comincia così la diretta facebook annunciata da Di Maio ieri. Un evento tutto indirizzato sulle Europee. 'O in Europa ...

Di Maio-Di Battista - la sfida (dall’auto) per le Europee : «Cambieremo i trattati» : Reunion tra il leader M5S e l’ex deputato tornato dal Sudamerica, che lanciano la campagna guidando verso Strasburgo: «O cambiano i trattati o crollerà l’Europa»

Europee - Di Maio : sto creando un nuovo gruppo con al primo punto la democrazia diretta : "Sto creando un gruppo parlamentare a livello europeo che non avrà niente a che fare con il centrodestra e il centrosinistra. Avrà al primo punto la democrazia diretta". Così il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, sabato sera a Cagliari, durante un comizio in piazza San Cosimo, promosso in occasione della visita in Sardegna per la campagna elettorale per suppletive e regionali, a sostegno del ...

Di Maio e Di Battista a Strasburgo per lanciare la campagna per le Europee : L'appuntamento è per domattina alle dieci. Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista si collegheranno via Facebook da Strasburgo, per dare il via alla campagna elettorale per le europee. Un 'evento a ...

Autostrade per l'Europa. Di Maio contro i Benetton - sarà un leit motiv della campagna (con Di Battista) in vista delle Europee : Non è un'uscita dettata dalla pancia. Quando Luigi Di Maio prende carta e penna e scrive un post durissimo contro Autostrade dopo la sentenza su Avellino, dà il via a quella che sarà una vera e propria campagna d'inverno. "Più ci leggiamo le carte – scrive il capo politico del Movimento 5 stelle - più capiamo che ai Benetton era stata garantita impunità e profitti sicuri come a nessuno mai nella ...

Europee 2019 - ecco l’Ue che vogliono i sovranisti corteggiati da Salvini e Di Maio. Su Fq Millennium in edicola : Quale Europa vogliono i partiti e movimenti con i quali Lega e 5 Stelle cercano nuove alleanze in vista delle elezioni di maggio? Lo raccontano alcuni europarlamentari sovranisti del Gruppo di Visegrad – Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia – intervistati da Fq Millennium, il mensile diretto da Peter Gomez, nel numero attualmente in edicola. Sì all’Unione europea dei fondi strutturali e del libero mercato – è ...

Europee - Verdi con ‘Italia in Comune’ : “Di Maio? Impossibile allearsi con chi va a braccetto con la Lega” : Una proposta ufficiale non è arrivata, ma, al di là delle voci sui possibili contatti, non ci sarà possibilità d’intesa tra Verdi e M5s nel prossimo Parlamento europeo, in vista delle prossime elezioni Europee. A certificarlo sia Philippe Lamberts, capogruppo dei Verdi al Parlamento europeo, che Monica Frassoni, Co-presidente dei Verdi Europei, nel corso di una conferenza stampa a Roma. “Mai insieme a chi si allea con l’estrema ...

Di Maio : “Europee firmeremo il manifesto con polacchi - finlandesi - gilet gialli e croati” : Luigi Di Maio – Il vicepremier a Bruxelles: “A febbraio firmeremo il manifesto comune” “Eccomi, proviamo a parlare”. Nel tardo pomeriggio, Luigi Di Maio risponde da Bruxelles. In città è andato ieri mattina, a definire accordi per il nuovo gruppo europeo. Incontri blindati, quindi lontano dal Parlamento europeo. Da Roma, l’eco della vicenda Carige. Dalla Francia, l’Eliseo che morde: “Quello di Di Maio sui gilet gialli non è un commento ...

Europee - Di Maio accelera : di Ileana Sciarra Ieri il viaggio lampo a Bruxelles, dove ha avuto i primi 'abboccamenti' con nuove forze politiche polacche, finlandesi e croate. Ovvero i Kukiz'15, i Zivi zid e i Liike Nyt. Luigi Di ...

Europee - i portavoce dei Gilet gialli Drouet e Levavasseur : “Appoggio Di Maio è importante - siamo pronti a incontrarlo” : Sono pronti a incontrare Luigi Di Maio. E anche ad andare fino a Roma per un faccia a faccia. Dopo che i 5 stelle hanno dichiarato pubblicamente il loro sostegno ai Gilet gialli, due dei portavoce più rappresentativi hanno detto di essere disponibili al dialogo. Il movimento di protesta francese non è strutturato e non ha dei referenti ufficiali, ma ci sono alcuni volti che per il momento sono emersi più degli altri. Il primo è Eric Drouet, ...

Gilet Gialli - Luigi Di Maio li incontra per le Europee 2019 : “Penso a un gruppo con loro” : In vista delle elezioni europee, Di Maio ha incontrato a Bruxelles i rappresentati di movimenti polacchi, croati e finlandesi: "A che punto sono le trattative? Con polacchi e croati abbiamo quasi chiuso, mentre con i finlandesi contiamo di farlo in dieci giorni. Ma aspettiamo una risposta dai Gilet Gialli"Continua a leggere

Europee - Di Maio guarda ai gilet gialli che però rispondono picche : In vista delle elezioni Europee, il leader del M5s, Luigi Di Maio, intende formare un nuovo gruppo politico. E, dopo la lettera di endorsement alla loro battaglia, punta ai gilet gialli francesi. I ...