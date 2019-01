Capello su Higuain | “dal rigore contro la Juve non è più lui”

sportfair

: #Capello sul momento di #Higuain al #Milan, sensazioni sul futuro incluse: 'In campo non è più lui, ma se discuti… - DiMarzio : #Capello sul momento di #Higuain al #Milan, sensazioni sul futuro incluse: 'In campo non è più lui, ma se discuti… - juventusheroes : RT @DiMarzio: #Capello sul momento di #Higuain al #Milan, sensazioni sul futuro incluse: 'In campo non è più lui, ma se discutiamo il suo… - saor_an_fiail : RT @DiMarzio: #Capello sul momento di #Higuain al #Milan, sensazioni sul futuro incluse: 'In campo non è più lui, ma se discutiamo il suo… -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Fabioha la sensazione cheabbia voglia di andare a giocare per il Chelsea di Maurizio Sarri, dopo illaqualcosa si è rotto “Aè rimasto dentro quelsbagliato con la, da allora non è stato più lui. Ha perso quella intensità stando più lontano dalla porta, speriamo per il Milan che torni ad essere l’che tutti conosciamo“. L’ex allenatore del Milan, Fabio, spiega così il momento ‘no’ dell’attaccante argentino in forze alla squadra rossonera. “La qualità è sempre importante, fisicamente c’è un calo ma l’intelligenza tattica e la capacità di essere nel posto giusto al momento giusto c’è sempre -prosegueai microfoni di ‘Radio anch’io Sport’ su Rai Radio1-. Cutrone sta facendo bene ma credo cheabbia qualcosa in più. ...