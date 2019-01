Battisti | Salvini | dovrà marcire in galera

Battisti.Salvini e Bonafede a aeroporto : 02.47 Il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede saranno oggi all'aeroporto di Ciampino ad attendere l'arrivo di Cesare Battisti. L'ex terrorista rosso dei 'Proletari armati per il comunismo', mai pentito, sarà tradotto nel carcere di Rebibbia, a Roma.

Battisti : Salvini - "È un infame e un vigliacco" : Battisti "è un infame, un delinquente, un vigliacco". Così Matteo Salvini a Sky. "Mezzi e uomini sono già partiti per andare a prenderlo", spiega il ministro dell'Interno, "spero che non ci sia qualche cantante, qualche politico o intellettuale" che sia dalla sua parte, ha aggiunto. La cattura di Cesare Battisti è un "successo atteso da anni", aveva affermato in ...

Cesare Battisti partito dalla Bolivia - Salvini lo aspetterà a Ciampino Bonafede : «Sconterà l'ergastolo» : L'aereo italiano è già ripartito dalla Bolivia con il terrorista a bordo. Battisti arriverà direttamente in Italia. In questo modo non potrà essere sottratto all'ergastolo. Il ministro dell'Interno Boliviano conferma: «Sarà consegnato direttamente all'Italia»

Battisti - Salvini : Conte scriva a Macron - restituisca terroristi : L'impegno è che sia l'inizio di un percorso, sai quanti ce ne sono in giro per il mondo? Ce n'è qualcuno anche in Francia. …

Battisti - Salvini : Potranno inventarsi cavilli ma finirà vita in galera : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

