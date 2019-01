Auto in fiamme a San Dorligo

Fiamme sull'Auto di un commerciante - misteriosa intimidazione in città : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Autobus con a bordo 52 persone in fiamme : chiusa la strada del Sempione : Un Autobus ha preso fuoco nella galleria Schallberg, lungo la strada internazionale del Sempione che collega la Svizzera all’Italia. L’incendio è avvenuto nel territorio di Ried-Brig, sul versante elvetico: i 52 passeggeri non hanno riportato ferite. Secondo la polizia cantonale del Vallese anche la parete del tunnel è stata danneggiata. La strada del Sempione, che collega il Cantone all’Ossola, è stata chiusa a tempo ...

VS : Autobus in fiamme in galleria su passo Sempione - nessun ferito : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Auto in fiamme in piazza del Duomo a Sacile : Auto in fiamme , poco dopo le 12.30, in piazza del Duomo , a Sacile . Grazie al rapido intervento di due squadre dei Vigili del fuoco di Pordenone , si è riusciti a evitare che l'incendio intaccasse ...

Roma : in fiamme un altro Autobus Atac : Anno nuovo problemi vecchi per la capitale: intorno alle 5 del mattino è andato a fuoco a Roma l’autobus Atac della linea 16 mentre era fermo al capolinea di via Costamagna, nel quartiere Tuscolano. Ancora in corso di accertamento le cause che hanno portato all’incendio del mezzo, le cui fiamme hanno poi avvolto anche sei auto che si trovavano nei paraggi. Per fortuna, non si registrano danni a persone e intanto l’azienda di trasporto ...

Roma : in fiamme un altro Autobus Atac : Anno nuovo problemi vecchi per la capitale: intorno alle 5 del mattino è andato a fuoco a Roma l’autobus Atac della linea 16 mentre era fermo al capolinea di via Costamagna, nel quartiere Tuscolano. Ancora in corso di accertamento le cause che hanno portato all’incendio del mezzo, le cui fiamme hanno poi avvolto anche sei auto che si trovavano nei paraggi. Per fortuna, non si registrano danni a persone e intanto l’azienda di trasporto ...

Incendi - Auto in fiamme a Siracusa : indagini della polizia : Agenti delle Volanti sono intervenuti in via Cannizzo, a Siracusa, per l'Incendio, per cause in fase di accertamento, di un'autovettura in uso ad una casalinga. Sul posto sono intervenuti i Vigili del ...

Autocompattatore in fiamme nella discarica di Bellolampo a Palermo : Incendio nella discarica di Bellolampo, a Palermo. Il rogo ha interessato un Autocompattatore, distrutto dalle fiamme. Sul posto tre mezzi dei vigili del fuoco, in azione - spiegano dalla centrale ...

Autocarro in fiamme sull'A2 allo svincolo di Sant'Onofrio - paura in Autostrada : Pizzo , Vibo Valentia, - paura in autostrada per l'incendio di un Autocarro nei pressi dello svincolo di Sant'Onofrio. Le fiamme si sono sprigionate, per cause ancora in corso di accertamento, nella ...

Autocompattatore a fuoco - doppio intervento dei pompieri per vincere le fiamme : Asfalto ghiacciato: scontro fra due camion e statale 640 chiusa alla circolazione 3 Dai 5 ai 10 centimetri di neve lungo le statali, sbandano auto e camion: è emergenza viabilità 4 'Papà mi ha toccato ...

Cinque bambini fra i 7 morti nello scontro fra Auto e camion in Florida : veicoli in fiamme : NEW YORK - Nuovi terribili particolari si aggiungono alla spaventosa storia dello scontro fra due camion cisterna e due automobili sull'autostrada Interstate 75 della Florida. Fra i sette morti del ...

Sei morti e 8 feriti nello scontro fra Auto e camion in Florida : veicoli in fiamme : Almeno 6 morti e 8 feriti nello scontro fra alcune auto e un camion sull'Interstate 75 nei pressi di Gainesville nella contea di Alachua in Florida. L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte, ora ...

Roma - bus Atac in fiamme/ Ennesimo incendio : sei Auto in sosta danneggiate : incendio bus Atac a Roma oggi, 3 gennaio 2019: danneggiate sei auto in sosta. Pd: 'Urgente occuparsi della manutenzione prima che ci scappi il morto'.

Botti di Capodanno - a Bari divieti ignorati : 2 feriti lievi e un'Auto in fiamme : Drasticamente ridotto il numero dei feriti a causa dei Botti, soddisfatto il comandante dei vigili: "Tutto bene". A Foggia due ustionati prima della mezzanotte e cassonetti incendiati