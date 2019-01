huffingtonpost

: @KotetsuJeegu Se attualmente vi sono contratti pubblicitari sottoscritti prima della legge, si lascia che vadano a… - M5S_Baroni : @KotetsuJeegu Se attualmente vi sono contratti pubblicitari sottoscritti prima della legge, si lascia che vadano a… - blissenoby : RT @HuffPostItalia: 12 ricorsi sulla strada di Marcello Minenna in Consob - HuffPostItalia : 12 ricorsi sulla strada di Marcello Minenna in Consob -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Il 7 dicembre 2017, appena quindici giorni prima della nomina del suo successore da parte del Consiglio dei ministri, l'allora presidente della, Giuseppe Vegas, decise di promuovereda condirettore a direttore. Promozione sul filo di lana. Sono passati tredici mesi, ma il passato non si cancella. Ritorna, e con un peso, in giorni caldissimi, quelli che vedono l'ex assessore al Bilancio della Giunta Raggi in rampa di lancio proprio per la guida dell'Authority. Lo schema per portarealla presidenza è stato blindato politicamente da Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ma non è arrivato ancora al traguardo. Serve il via libera del Quirinale. Quella promozione ora rischia di far saltare i piani del governo: ben 12 dirigenti dellahanno presentato dueal Tar per chiedere l'annullamento di quella nomina. Macchiata, per i ricorrenti, da ...