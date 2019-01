Sardegna | picchiata in strada dall’ex | ' Mi ha dato un morso e io ho perso la testa'

Blastingnews

(Di domenica 13 gennaio 2019) Il filmato che riprende l’aggressione, accaduta la scorsa mattina in via Tavolara, ha fatto il giro del web e ora i due protagonisti raccontano la loro versione dei fatti. A parlare oggi – in un’intervista pubblicata dal quotidiano La Nuova– è il ragazzo che avrebbe caricato la sua ex sulle spalle e poi l’avrebbe scaraventata per terra. “Prima di tutto devo dire che quello che ho fatto è sbagliato – assicura il giovane – non avrei dovuto sbatterla per terra. Il mio è un gesto pessimo e per questo sono molto dispiaciuto. Non sono unana violenta, non ho mai alzato le mani a una donna e non avevo intenzione di farlo. Ma lei mi ha esasperato. Chi conosce la situazione lo sa. Per questo motivo nessuno è intervenuto”. Le immagini del video girato la scorsa mattina con un telefonino parlano chiaro. Si vedono i due discutere senza nessuna remora. E nonostante la stazza del ...