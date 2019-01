Sondaggi Index Research | calano M5S e Lega | si risvegliano i partiti dell’opposizione

Blastingnews

(Di sabato 12 gennaio 2019) Secondo l'ultimoo (11 gennaio 2019) effettuato da, pare che gli italiani si stiano iniziando a stancare delle continue incomprensioni e dei ripetuti battibecchi tra le due forze politiche che compongono l'attuale maggioranza governativa: M5S e. È quanto emerge dalle ultime rilevazionistiche effettuate dall’istituto di ricercaper Piazza Pulita, programma condotto da Corrado Formigli su La7.Giù M5S eTale istituto dà infatti in forte calo ambedue le forze politiche di maggioranza, rispetto alo di dicembre. Laguidata dal leader Matteo Salvini, stando all'ultima rilevazione, sarebbe in forte calo e avrebbe perso circa l'1,7% dei consensi elettorali rispetto ad un mese fa. La, sempre secondo, scivolerebbe dal 34,8% al 33,1% del consenso popolare. Anche il Movimento 5 Stelle sarebbe in discesa. Per, ...