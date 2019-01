La Juve fa ricorso al Coni per la revoca dello scudetto 2006

La Cassazione : “lo scudetto del 2006 resta all’Inter” - respinto il ricorso della Juventus : La Cassazione nelle ultime ore ha respinto il ricorso della Juventus riguardo alla revoca dello scudetto 2006, il tricolore rimane quindi assegnato all’Inter, non risulta infatti un altro grado di giudizio, dunque di possibilità di ricorso. Il caso riguarda gli anni di Calciopoli, la retrocessione in Serie B dei bianconeri e due scudetti 2005 e 2006, il primo annullato e dunque non assegnato; il secondo assegnato all’Inter. Poi ...

Cassazione : lo scudetto del 2006 resta all'Inter. Respinto il ricorso della Juventus : Lo scudetto del 2006, quello che spregiativamente i tifosi della Juventus chiamano "di cartone", resta all'Inter. Lo ha deciso la Corte di Cassazione, che ha Respinto il ricorso del club bianconero relativo alla richiesta di revocare quello scudetto ai nerazzurri e di non assegnare il titolo per il campionato 2005/2006. Con una sentenza depositata oggi, i giudici delle sezioni unite civili hanno confermato la pronuncia, risalente al 2016, della ...

