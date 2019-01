Beech | fiore di Bach | proprietà e prezzo

ideegreen

(Di venerdì 11 gennaio 2019)Tra tutti i fiori diè quello adatto alle persone intolleranti, quelle che si fanno riconoscere tra mille per il loro atteggiamento particolarmente intollerante nei confronti degli altri, di tutti gli altri, in generale, perché di solito la loro insofferenza non ha motivi concreti. E’ “a priori”. Troviamo questomolto utilizzato anche per curare stati di nervosismo continuativi.(altro…)diIdee Green.