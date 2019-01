Treni a due piani inaccessibili ai disabili

Le immagini dello scontro fra due Treni in Danimarca : Sei persone sono morte in un incidente ferroviario in Danimarca. Lo scontro fra due convogli è avvenuto sul ponte del Grande Belt, che collega le isole di Selandia e Fionia.

Danimarca - scontro fra due Treni su un ponte : 6 morti - : E' di almeno sei morti e sedici feriti il bilancio di in un grave incidente ferroviario in Danimarca. Un treno merci e un convoglio passeggeri si sono scontrati su un ponte che collega due isole, ha ...

Danimarca - scontro tra due Treni sul ponte Great Belt : 6 morti e 16 feriti : Brutto fatto di cronaca questa mattina in Danimarca, intorno alle ore 8:00 locali, precisamente sul ponte noto come Great Belt, l'arteria ferroviaria e stradale che collega le isole di Selandia e Fionia. Per cause ancora da accertare, due convogli sono entrati in collisione frontalmente. Dalle prime indiscrezioni, e secondo quanto riportato anche dai media danesi, pare che a provocare il disastro sia stato un telone di uno dei due treni. ...

Danimarca - scontro tra due Treni. Almeno sei i morti : Grave incidente ferroviario in Danimarca. Almeno 6 persone sarebbero morte questa mattina, mercoledì 2 gennaio 2019, nello scontro tra un treno merci e un convoglio passeggeri. Il disastro è avvenuto ...

Milano - sassi contro Treni della metro : presi due 13enni : Lanciavano sassi contro i treni della metropolitana a Milano spaventando i passeggeri e danneggiando treni. La polizia ha identificato gli autori: si tratta di due 13enni italiani . "Lo facevamo per ...

Due Treni si sono scontrati in una stazione ad Ankara - in Turchia : ci sono almeno 4 morti e 43 feriti : Questa mattina due treni si sono scontrati in una stazione ad Ankara, la capitale della Turchia: ci sono almeno 4 morti e 43 feriti, ha detto il governatore locale Vasip Sahin. L’incidente è avvenuto intorno alle 6.30 del mattino (le

Treni tra Sicilia a Calabria - dal 9 dicembre due corse in più con Blufferies : Nuovi orari e due corse aggiuntive per collegare, navigando sullo Stretto di Messina , la Sicilia e la Calabria . Dal prossimo 9 dicembre, in concomitanza con l'entrata in vigore dell orario invernale ...

TAF : Treni FFS a due piani - vittoria parziale di Inclusion Handicap : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Milano : imbrattano Treni in sosta - denunciati due writers : Milano, 20 nov. (AdnKronos) - Azione della polizia contro i writers nel deposito delle Ferrovie dello Stato di San Rocco a Milano dopo diverse segnalazioni. Verso le ore 19 di sabato scorso, tre ragazzi tra i 18 e i 20 anni, sono arrivati sul posto 'armati' di bombolette spray colorate. Hanno inizia

Milano - giorno di paura sulla Metro1 : due Treni si bloccano - 18 feriti : Giornata di paura in metro a Milano: 14 persone sono rimaste ferite stamani dopo la brusca frenata di un treno causata da un intruso in galleria. Nessuno, dalle prime informazioni, sarebbe grave. È ...

Barcellona - due Treni evacuati per sospetti pacchi bomba. Allarme rientrato : La stampa locale ha riportato la notizia che questa mattina a Barcellona sono stati evacuati due treni per sospetti pacchi bomba. L'Allarme è scattato questa mattina alla stazione Sants di Barcellona, ...

Allarme bomba - evacuati due Treni a Barcellona : Due treni sono stati evacuati a Barcellona dalla polizia. Gli agenti del Mossos stanno ora effettuando dei controlli per verificare se a bordo vi siano degli esplosivi. Lo riporta la stampa locale. ...

Barcellona - evacuati due Treni a Sants per allarme bomba : allarme bomba alla stazione ferroviaria di Sants , a Barcellona . Due treni sono stati evacuati dalla polizia. Gli agenti del Mossos stanno ora effettuando dei controlli sulle piattaforme 3 e 4 per ...

Paura a Barcellona - allarme bomba su due Treni alla stazione Sants : L'allarme è scattato questa mattina alle 8: i Mossos d'Esquadra, ovvero la polizia catalana, stanno effettuando tutte le verifiche del caso su due convogli che erano pronti a partire.Continua a leggere