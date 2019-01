ilnapolista

: Il #Milan si è rivolto alla FIFA: il #Trabzonspor non ha ancora pagato la tassa di trasferimento per Kucka e Sosa ???? - GoalItalia : Il #Milan si è rivolto alla FIFA: il #Trabzonspor non ha ancora pagato la tassa di trasferimento per Kucka e Sosa ???? - SSCNapoliNews : Per la Fifa è l’arbitro a decidere la sospensione delle partite - napolista : Per la Fifa è l’arbitro a decidere la sospensione delle partite Il protocollo in vigore ai Mondiali 2018 affidava u… -

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Il protocollo per i Mondiali in Russia La, ripresa da una nota dell’agenzia Adn Kronos, ribadisce quel che nel mondo del calcio – tranne in Italia – è un dato indiscutibile: il razzismo non può essere tollerato. La Uefa lo mise nero su bianco nel comunicato dopo Inter-Napoli.Lalo ribadisce, e assegna all’arbitro un ruolo decisivo. È sempre l’arbitro a interrompere le, è l’arbitro a invitare i giocatori a rientrare temporaneamente negli spogliatoi ed è sempre l’arbitro aladella partita. In Italia non è così. È un punto su cui si fa fatica a fare chiarezza. Non ce n’è stata dopo un vertice politico, con tutti seduti allo stesso tavolo, figuriamoci per quel che riguarda l’interpretazione del regolamento.Laricorda come ha funzionato ai Mondiali 2018, ad ogni partita c’erano tre ...