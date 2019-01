Nokia 6 2 sarebbe in arrivo con Snapdragon 632 e foro nel display

Nokia sarebbe già pronta a disfarsi del notch - dopo Nokia 8.1 : Nokia sarebbe già pronta a mettere una croce sopra all'epoca del notch, per così dire. Si vocifera infatti che il Nokia 8.1 sia l'ultimo dispositivo notch munito e che lo storico marchio sia in procinto di presentare delle soluzioni nuove e alternative per il prossimo 2019 ormai imminente. L'articolo Nokia sarebbe già pronta a disfarsi del notch, dopo Nokia 8.1 proviene da TuttoAndroid.