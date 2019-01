La strage degli squali | stanno scomparendo dal mare

Natale in Terra dei Fuochi - la strage degli innocenti duemila anni dopo : Nella tradizione cristiana, il Natale celebra la nascita di Gesù a Betlemme da Maria. Dio per i cristiani non è più un Dio distante, che si può solo intuire, ma è un Dio che si rivela ed entra nel mondo per rimanervi fino alla fine dei tempi. All’epoca di Gesù si stima che il mondo intero contenesse non più di 150 milioni di persone. Siamo diventati un miliardo alle fine dell’Ottocento. Oggi ci avviamo agli otto miliardi sul pianeta, sempre più ...

strage di Corinaldo : immagini e testimonianza al vaglio degli inquirenti : In corso verifiche sull'alibi del 17enne che rimane indagato. Ancora da cccertare il numero delle presenze nel locale che non era assicurato -

strage in discoteca - vertice in procura per le prime iscrizioni nel registro degli indagati : CORINALDO, ANCONA, . Due etti di droga. Sicuramente cocaina, forse anche eroina. Quando sabato mattina i carabinieri di Senigallia sono entrati nel residence dove dormiva il sedicenne, è scattato ...

Addio a Bruno Bovo - l'ultimo sopravvissuto della strage degli operai : BOLZANO. Si è spento a 95 anni Bruno Bov o. Era l'ultimo sopravvissuto della strage del 3 maggio 1945 al muro della Lancia. La strage degli operai, presi a caso nelle fabbriche, uccisi per ...

Coldiretti : la Festa degli alberi rovinata dalla strage di 14 milioni di piante causata del maltempo : A rovinare la Festa degli alberi quest’anno è la strage di circa 14 milioni di piante causata del maltempo che rischia di compromettere l’equilibrio ecologico ed ambientale di vaste aree montane mettendo a rischio la stabilità idrogeologica. E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione della Giornata dell’albero che si celebra il 21 novembre. Ad essere abbattuti sono stati soprattutto faggi ed abeti bianchi e rossi nei boschi dal Trentino ...

strage di Viareggio - i legali degli imputati : “Annullare sentenza di primo grado. Fu giustizia di vicinato : giudici viareggini” : È partito in retromarcia il processo di appello per la Strage di Viareggio. Con la prescrizione che incombe per tre reati su quattro, questa mattina, alla prima udienza di fronte alla Corte d’Appello di Firenze, alcuni difensori degli imputati – tra cui vari ex manager di Ferrovie dello Stato e altre aziende del gruppo condannati in primo grado –, guidati da Ennio Amodio, già legale di Silvio Berlusconi, hanno chiesto al collegio, presieduto da ...

Maltempo - ecologo : la “strage degli alberi” un “fenomeno estremo a cui dobbiamo abituarci” : La “strage degli alberi” nel nord Italia è il tragico risultato di fenomeni estremi a cui dobbiamo abituarci: a spiegarlo è Giorgio Vacchiano, ecologo dell’università Statale di Milano e inserito da Nature come uno degli 11 più promettenti ricercatori al mondo. Ad alimentare i venti, con raffiche di oltre 200km/h (217km/h al Passo Rolle, Trento) potrebbe essere stata anche la temperatura record delle acque del Mediterraneo. Secondo ...

Iraq : 15 anni fa la strage di Nassiriya - la «Ground Zero» degli italiani : Se oggi l'Iraq è un Paese che, pur rimanendo turbolento in diverse aree, ha delle istituzioni, un'economia che si è rialzata, una popolazione che ha ripreso a vivere e vuole tornare a un'esistenza ...