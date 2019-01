Il Nord è una sola macroregione | ha bisogno di altre regole

In una scuola no-vax del Nord Carolina è esplosa la peggiore epidemia di varicella degli ultimi 20 anni - : "Il 99 per cento, sia in Parlamento sia tra i cittadini, è a favore della scienza", ha detto al Foglio la deputata 5stelle Fabiola Bologna, neurologa, tra le più attive nel cercare di ...

Decreto sicurezza - Carlo Nordio sta con Matteo Salvini : "La rivolta dei sindaci è di una gravità inaudita" : La legge va rispettata. Carlo Nordio, già capo della procura di Venezia, intervistato al Tg2 attacca i sindaci "disubbidienti" che hanno annunciato di non applicare il Decreto sicurezza di Matteo Salvini: "E' di una gravità inaudita". Nordio ha spiegato: "Le leggi vanno rispettate senza se e senza m

Ancora nessuna traccia dell’ex ambasciatore Nordcoreano a Roma : Un disertore porge mano al diplomatico : “Amico vieni a Seul” : "Amico, vieni in Corea del Sud". Thae Yong Ho, ex vice ambasciatore della Corea del Nord in Gran Bretagna, nel 2016 ha disertato e ha trovato rifugio in Corea del Sud. Ora, con una lettera aperta pubblicata sul proprio blog, si rivolge a Jo Song-gil, reggente dell'ambasciata di Pyongyang a Roma che ha fatto perdere le proprie tracce a novembre. "Non ho modo di contattarti direttamente, quindi ti mando una lunga lettera sul mio blog, che leggi ...

L'ambasciatore Nordcoreano - forse - ha una vita nuova : ... Kang Myung Do , dice al Wall Street Journal che 'la defezione di diplomatici è un colpo fatale per Kim Jong-un, perché possono far trapelare notizie sulla sua personalità e la sua politica estera'. ...

Doppio intervento dell'elisoccorso per una ragazza caduta sugli sci e per un uomo caduto dalla bici Cronaca del Nord Ovest : Una ragazza di 20 anni è rimasta ferita ieri sui campi da sci di Sestriere. caduta rovinosamente mentre scendeva su una pista, è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Cto di Torino per un ...

Auto precipita in una scarpata - i feriti non sono gravi Cronaca del Nord Ovest : Terribile incidente stradale, stamattina a Ciotti superiore, frazione di Perrero, in Val Germanasca. Un'Auto con a bordo due persone è finita in una scarpata, precipitando per una ventina di metri. ...

Anticiclone - caldo anomalo da Nord a Sud : è una Vigilia di Natale dal clima mai visto - oltre +21°C sulle Alpi [DATI LIVE] : L’Anticiclone delle Azzorre sta garantendo sull’Italia condizioni di bel tempo diffuso e caldo anomalo in questa Vigilia di Natale dal clima mai visto, con valori di alta pressione che hanno superato i 1025hPa in Sardegna, Sicilia e al Nord/Ovest. Proprio sulle Alpi occidentali, tra Piemonte e Lombardia, registriamo stamattina le temperature massime più elevate con la complicità del vento di foehn che scende dalle Alpi e fa impennare ...

Combinata Nordica - Coppa del Mondo Ramsau 2018 : vince ancora Jarl Magnus Riiber - Pittin 17mo e molto sfortunato : ancora lui, il vero e proprio dominatore della Coppa del Mondo di Combinata nordica. Cambia località ma non il vincitore: dopo la tripletta di Oslo arriva il quattro su quattro nelle ultime prove per quanto riguarda Jarl Magnus Riiber che anche a Ramsau (Austria), con una 10 chilometri di fondo gestita al meglio, riesce a mettere la sua firma. Giornata davvero molto confusa, con il vento che ha costretto la giuria ad annullare il salto di gara ...

Previsioni Meteo : è tornato a splendere il sole in tutt’Italia ma domani una nuova perturbazione riporterà maltempo e neve in pianura al Nord/Ovest [DETTAGLI] : 1/8 ...

L'autonomia del Nord/ Una riforma spacca-Italia che espropria i diritti del Sud : Nell'interesse di tutti: anche di quei territori che si illudono che, andando da soli nell'economia globale di oggi non si ridurrebbero a piccoli satelliti della Germania. L'unità sostanziale del ...

Gilet gialli - muore una donna a Nord di Parigi : scontri con la polizia - 22 fermi : Un'altra vittima in Francia, la settima in incidenti legati ai blocchi stradali dei Gilet gialli nelle ultime settimane. E nuovi scontri a Parigi. Una donna è rimasta uccisa in un...

