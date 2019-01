Giulia De Lellis torna nella redazione di Uomini e Donne e fa un annuncio

Giulia De Lellis pronta a sorprendere : “Festa folle” per il suo compleanno : Giulia De Lellis all’opera, con il suo compleanno vuole stupire tutti e confessa: “Sarà una festa folle” Tra quattro giorni esatti sarà il compleanno di Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, come ha ricordato più volte lei stessa sui social, compirà 23 anni. Per l’occasione, quest’anno, la De Lellis ha allora pensato […] L'articolo Giulia De Lellis pronta a sorprendere: “Festa ...

Giulia De Lellis conferma il suo ritorno a Uomini e Donne : 'Presto accadrà una cosa bella' : La notizia della presenza di Giulia De Lellis nelle puntate in prima serata di Uomini e Donne sembra acquisire sempre maggiore credibilità: è stata la stessa romana, infatti, ad informare i suoi fan di aver incontrato i membri della redazione del programma per una chiacchierata molto importante. Anche se non l'ha detto espressamente, gli appassionati di gossip hanno intuito che l'influencer si è recata agli studi Elios l'altro giorno per ...

Giulia De Lellis : “Lilli Gruber? Ma è un’attrice vero? Si è tutta tirata…” : Da molti mesi cresce a dismisura la popolarità di Giulia De Lellis, ex concorrente di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip. L’influencer che conta oltre tre milioni di follower su Instagram è stata ospite di Guess my age, programma in onda su Tv8 condotto da Enrico Papi. Nel corso della puntata l’ex fidanzata di Andrea Damante è stata protagonista di una gaffe sorprendente, scambiando Lilli Gruber per un’attrice. Non solo, ...

Giulia De Lellis - paura in strada : sconosciuto le si avvicina e fa qualcosa di incredibile. Lei : «Sono scioccata» : Giulia De Lellis e la disavventura in strada. L'ex gieffina, attualmente fidanzata con Irama, ha raccontato sui social di un episodio "di cattivo gusto" che l'avrebbe scioccata....

