PAOLO PAOLONI È MORTO Addio al Megadirettore galattico | stasera in tv su Iris con

Addio al megadirettore galattico di Fantozzi - PAOLO PAOLOni : Aveva 89 anni e tutti lo ricordano come l’unico megagalattico direttore della storia del cinema. Paolo Paolini ci dice così Addio, restando nella nostra memoria per la sua interpretazione del megadirettore di Fantozzi. Non sono ancora conosciute le dinamiche della sua scomparsa, ma su Facebook leggiamo l’Addio a Paoloni da parte del suo amico e collega, Domenico Fortunato: “Oggi ci ha lasciati Paolo Paoloni. […] Paolo è stato uno dei ...

Addio al "megadirettore" PAOLO PAOLONI - con Fantozzi fu il simbolo dei "padroni" : 'Voci, caro Fantozzi, messe in giro dalla propaganda sovversiva'. A volte bastano poche inquadrature e qualche battuta a consacrare un mito cinematografico, uno di quei simboli che entrano nel ...

Morto PAOLO PAOLONI - il “Megadirettore galattico” di Fantozzi : “Fantocci… Bombacci… Fantozzi!”. Sembra quasi di sentirlo il il Duca Conte Maria Rita Vittorio Balabam, il “Megadirettore galattico” della saga letteraria e cinematografica di Fantozzi che è passato alla storia che era crudele coi dipendenti. L’attore che lo interpretava, Paolo Paoloni, è Morto oggi, 9 gennaio 2019, all’età di novant’anni, ma resta indimenticabile nella storia della commedia italiana. Originario di Ancona, ma nato in ...

Chi è stato PAOLO PAOLONI : megadirettore galattico nella saga di Fantozzi - ma non solo - : Una parte di quel mondo, gli anni '70-'80 del secolo scorso, gli anni del benessere economico, che non tornerà più se n'é andata per sempre con la morte , avvenuta il 3 luglio del 2017, di Paolo ...

Cinema - addio all'attore PAOLO PAOLOni : 19.30 E' stato il "megadirettore galattico" nella saga Cinematografica di Fantozzi, ideato e interpretato da Villaggio. Ma non solo: 40 i film in cui recitò, da quelli di Monicelli a quelli di Fellini Paolo Paoloni aveva recitato in 5 film della saga, dal 1975 al 1999. Lavorò anche con Dino Risi e Carlo Verdone. Originario di Ancona, nato a Bodio in Svizzera, venne scoperto da Luciano Salce con cui esordì nel 1968 nel film 'La pecora nera'. ...

E' morto PAOLO PAOLONI - il megadirettore galattico di Fantozzi : Raccontavano che Luciano Salce l'avesse visto per caso mentre in un bar discuteva con degli amici e imitava i non presenti. Raccontavano che il regista gli avesse detto di passare nel suo ufficio per un provino e che lui non ci andò credendo fosse una presa in giro. Raccontavano che quando si incont

