Pitti | i colori e le grafiche di Manuel Ritz sbarcano in Cina

(Di martedì 8 gennaio 2019) "in questa stagione presenta una fusione tra il mondo classico degli scacchi inglesi e il nostro core business che è dato dal capospalla, unito a molti concetti sportivi". A parlare dal saloneUomo è Raffaello Severini, direttore commerciale del brand. "In questi capi c'è un gioco die un richiamo allo scacco scozzese. Lo stesso gioco di grafica e di colore si ritrova in questo capo che è molto sportivo e moderno, ma con un richiamo forte alla tradizione inglese. Diamo poi molta tridimensionalità ai nostri capi, compresi quelli più iconici e classici. Prodotti sempre più moderni, sempre più ispirati ad un vero e proprio total look, anche con materiale moderno come il nylon".irp"L'icona del nostro marchio è l'asterisco che è un tema col quale giochiamo e diventa elemento di connotazione dei nostri capi. Lo collochiamo in ogni pantalone e giochiamo con i ...