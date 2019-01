ilfogliettone

: La città millenaria di Hasankeyf, una diga la farà scomparire - - ilfogliettone : La città millenaria di Hasankeyf, una diga la farà scomparire - - teldon : Duomo di Parma: gioiello romanico, gotico e rinascimentale di una città millenaria - Naturatour_trek : Duomo di Parma: gioiello romanico, gotico e rinascimentale di una città millenaria -

(Di martedì 8 gennaio 2019) Uno dei progetti faraonici di Recep Tayyip Erdogan è la costruzione di una grandeidroelettrica sul fiume Tigri, nel sud-est della Turchia. Il progetto, tuttavia, minaccia di farl'antico insediamento di, dove vivono 3.000 persone.Ridvan Ayhan, del movimento "Mantieni viva", è cresciuto qui, in una delle cave della. Oggi gru e camion hanno sostituito gli autobus dei turisti, che prima venivano ad ammirare i tesori archeologici della vallata."Nel 75% del sito non sono stati fatti scavi, ci vorranno almeno 30 anni prima di finire tutto. Dobbiamo prima finire gli scavi, scoprire cosa ci insegna la storia e solo allora possiamo andare avanti. Dovremmo usare il pennello per spolverare, invece arrivano con i bulldozer".Le autorità hanno comunque in programma di trasferire i monumenti per salvarli, come questa moschea del 14esimo ...