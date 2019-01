Concorso infermieri e assistente sociale in Friuli | OSS a Roma

Concorso 545 infermieri Friuli : come prepararsi alle prove : E’ stato indetto il Concorso 545 infermieri Friuli– categoria D. Gli infermieri assunti saranno assegnati agli Enti del Servizio sanitario regionale, del Friuli Venezia Giulia. La comunicazione con i termini di scadenza, è stata pubblicata l’11 dicembre 2018 in Gazzetta Ufficiale. Ecco alcune informazioni utili sul Concorso. Scarica il Bando di Concorso Concorso 545 infermieri: requisiti per partecipare Per poter partecipare al ...

Concorso biologo in Piemonte - infermieri a Udine - OSS in Veneto : Tre distinte aziende sanitarie hanno reso noti nuovi concorsi pubblici per il ruolo di biologo, infermiere e OSS. I bandi verranno espletati, presso l'Azienda Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria (biologo); l'ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi di Udine, per il ruolo di infermiere; e presso il Centro servizi per anziani 'Pietro e Santa Scarmignan' (OSS). Avviso pubblico biologo L'Azienda ...

Concorso educatore - OSS - infermieri in Veneto - assistente sociale in Lombardia : In Gazzetta Ufficiale n°97 del 7 dicembre sono stati resi pubblici nuovi concorsi per i ruoli di educatore, operatore socio sanitario, infermiere e assistente sociale. I bandi, con scadenza fino al 20 febbraio prossimo, verranno espletati presso L'Istituto 'Opere Pie d'Onigo' di Pederobba, per la professione di educatore, OSS e infermiere, e presso il Comune di Pieve Emanuele, per il ruolo di assistente sociale. Selezione educatore ...

Concorso psicologo in Abruzzo - tecnico biomedico - infermieri e fisioterapista a Napoli : In questo articolo torneremo a segnalare di nuovi concorsi pubblici e selezioni in campo sanitario, per la professione di psicologo, tecnico di laboratorio, infermiere e fisioterapista. I bandi, con scadenza fissata fino al 10 dicembre, verranno espletati presso l'ASL 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila, per il ruolo di psicologo e presso l'Istituto Nazionale per la Cura dei Tumori 'Giovanni Pascale' di Napoli, per la professione tecnico biomedico, ...

Concorso infermieri a Milano - biologo Bari - Cps tecnico della prevenzione a Gorizia : In Gazzetta Ufficiale n°94 di martedì 27 novembre sono stati emanati nuovi concorsi pubblici, per i ruoli sanitari di infermiere, biologo e tecnico della prevenzione. I bandi, con scadenza fissata tra il 10 e il 27 dicembre, riguardano il Consiglio Nazionale Istituto di Ricerca Sulle Acque con sede secondaria a Bari, per il ruolo di biologo, l'ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano (infermiere), e presso A.A.S. n. 2 Bassa Friulana-Isontina, per ...

Concorso 258 infermieri Roma - bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale : È stato pubblicato il 23 novembre 2018 in Gazzetta Ufficiale, il bando dedicato al Concorso 258 infermieri, che saranno assunti presso varie aziende della regione Lazio. La delibera n.996 era stata già pubblicata dall’Azienda Ospedaliero Universitaria S. Andrea di Roma. I 258 posti, resi accessibili grazie al Concorso, saranno ripartiti in questo modo: 49 posti verranno riservati al personale già in servizio, precisamente: 19 ASL Rieti, 9 ...

Concorso psicologo a Udine - infermieri a Roma e in Campania : Con scadenza fissata tra il 3 e il 23 dicembre prossimo sono stati resi noti nuovi concorsi pubblici che riguardano la professione di psicologo e infermieri. Le assunzioni prevedono incarichi con contratto a tempo determinato, indeterminato e conferimento di borse di ricerca. Gli incarichi verranno espletati, presso l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (psicologo), e presso l'Azienda Ospedaliera di Roma e l'Ospedale San Pio di ...

Napoli - il Concorso per infermieri al Cardarelli era truccato : soldi per le risposte : Al giorno d'oggi riuscire a trovare un posto di lavoro a tempo indeterminato sembra sempre più un miraggio e, proprio per questa ragione, i casi in cui la gente prova ad approfittare di qualche favore nel corso di un concorso pubblico [VIDEO]continuano ad emergere inevitabilmente. L'ultimo episodio si è registrato al noto ospedale Cardarelli di Napoli, dove le prove per infermieri venivano truccate in cambio di denaro. I soggetti interessati ...

Infermieri Cardarelli - il Concorso era truccato : tre denunciati. Soldi in cambio di aiuti ai test : Ne hanno scoperti in tre, sono stati identificati e denunciati. Sono i primi nomi di un'inchiesta che riguarda un metodo, un sistema, una presunta trama illecita fondata su un bisogno primario: un ...