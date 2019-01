Chi vuole andare a un concerto dei Queen | e poi a uno dei Beatles | ?

José Mourinho - per tornare al Real Madrid vuole due interisti : Chi ha Chiesto a Perez : Nel futuro di José Mourinho è sempre più probabile l'approdo al Real Madrid, almeno stando alle indiscrezioni che soprattutto dalla stampa spagnola si fanno ogni giorno più insistenti. Resteranno delusi i tifosi dell'Inter, che sul ritorno dello Special One del mitologico Triplete ci hanno sperato f

Violenza stadi - CicChitto : “Salvini vuole avere il voto degli ultras” : “La situazione riguardante il razzismo è la Violenza negli stadi e intorno ad esso sta avendo un andamento paradossale. Il ministro degli Interni Salvini è durissimo solo nei confronti dei migranti, non degli ultrà e neanche nei confronti dei razzisti-nazisti che si sono oramai fortemente insediati nelle tribune e nei territori circostanti. Così il ministro degli Interni ha escluso le uniche due misure immediate che possono ...

L'Inter vuole sfoltire : proposto Candreva ai turChi del Fenerbahce : Se fino a ieri la destinazione più probabile erano gli inglesi del West Ham , il Corriere dello Sport di oggi riporta la notizia di un interessamento dei turchi del Fenerbahce . A dire il vero, però, ...

Cina - PeChino vuole abolire rieducazione forzata per le prostitute e i loro clienti : Pechino si prepara ad abolire il sistema di detenzione extragiudiziale che da 27 anni a questa parte autorizza le autorità cinesi a sottoporre lavoratori del sesso e clienti a un periodo di rieducazione forzata (shourong jiaoyu) tra i sei mesi e i due anni. Secondo la rivista finanziaria Caixin, il 24 dicembre la Commissione per gli Affari legislativi del Comitato permanente del Congresso nazionale del popolo (NPCSC) – il parlamento cinese ...

Caterina Balivo e la gelosia del marito : “Vorrei invitarlo a Vieni da me ma mio marito non me lo vuole presentare!” Scopri di Chi si tratta : In ogni puntata del programma ‘Vieni da me’ Caterina Balivo non manca mai di intrattenere il suo pubblico con la presenza di personaggi del mondo dello spettacolo pronti a raccontarsi nel modo più semplice... L'articolo Caterina Balivo e la gelosia del marito: “Vorrei invitarlo a Vieni da me ma mio marito non me lo vuole presentare!” Scopri di chi si tratta proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Nadia Toffa su Instagram difende la chemioterapia : contro Chi la vuole morta : Nadia Toffa pubblica sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae in ospedale durante la chemioterapia. La Iena, che sta combattendo contro il cancro da lungo tempo, scrive un lungo commento per spiegare perché non smetterà di parlare della sua malattia, rispondendo alle critiche di chi l’accusa di voler spettacolarizzare il tumore. E soprattutto contro chi la vuole morta. Nadia difende la chemioterapia: A chi dice che faccio ...

Calciomercato Serie B : Lecce vuole il bomber - Mazzeo riChiesto - Perugia e Foggia attive : Giornata molto intensa in Serie B con numerose trattative di Calciomercato. Sono tante le squadre che si stanno impegnando per rafforzare le rispettive rose in vista del girone di ritorno. Queste due settimane di stop, visto che il campionato riprenderà il 18 gennaio, saranno interamente dedicate ai Calciomercato per le 19 società della Serie cadetta. Sicuramente tra le società più attive c'è il Brescia che ha superato a l'Hellas Verona nella ...

Nadia Toffa - chemioterapia in ospedale : 'A Chi mi vuole morta dico - decide qualcuno più in alto' : Agli haters che l'accusano di approfittare della sua malattia per farsi pubblicità, Nadia Toffa risponde pubblicando le foto della nuova seduta di chemioterapia. La conduttrice de Le Iene ha ...

Conte vuole accogliere 15 migranti della Ong - Salvini ribadisce : 'I porti restano Chiusi' : Il premier italiano Conte ha recentemente preso posizione in merito ai migranti a bordo della nave Ong Sea Watch; l'imbarcazione è attualmente ferma in acque maltesi ma il governo locale non vuole farla attraccare prima di aver trovato un accordo con altri Paesi europei. Salvini si è ovviamente soffermato sulla vicenda affermando che finché sarà ministro i "porti erano sono e rimarranno chiusi", ma Conte questa volta vorrebbe far sbarcare in ...

Handelsblatt : quasi la metà dei tedesChi vuole l'esercito fuori da Siria e Afghanistan - : Il 48% dei cittadini tedeschi ha optato per la cessazione delle operazioni dell'esercito tedesco in Afghanistan, e il 41% in Siria, riferisce Handelsblatt. È il risultato di un sondaggio dell'opinione ...