Vedere post Instagram con i propri “mi piace”

Pisa - il post del chirurgo che lavora anche a Capodanno diventa virale : 'Stanco di Vedere la sanità gestita da incompetenti' : Il post di Daniele Pezzati è diventato virale: più di 46 mila like e 16 mila condivisioni. Il chirurgo dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana ha voluto raccontare la notte di San Silvestro ...

Empoli-Inter : dove Vedere la diretta tv streaming - Icardi per puntare al secondo posto : Empoli-Inter in diretta tv e streaming: telecronisti Empoli-Inter sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno , satellite, digitale terrestre e fibra, e Sky Sport 256 , satellite e fibra, . ...

La lettera dell'ex a Louisa - uccisa in Marocco. "Amavi viaggiare - ti porterò con me nei posti che non potrai Vedere" : "Sono stato molto incerto se pubblicare qualcosa qui su Facebook. Perché non appena premerò il pulsante quello che ti è accaduto diventerà reale". Comincia con queste parole la lettera che Glen Martin ha deciso di affidare a Facebook. Per due anni è stato fidanzato con Louisa Vesterager Jespersen, turista scandinava uccisa insieme a un'altra ragazza, Maren Ueland, in Marocco: decapitate e violentate mentre si ...

Milan-Torino su Sky Sport : dove Vedere il posticipo della 15^ giornata : Il posticipo domenicale di questa quindicesima giornata di Serie A si giocherà tra Milan e Torino. Quello tra le due squadre, sarà un vero e proprio scontro per l’Europa. Al momento, infatti, le due squadre occupano la quarta e la sesta posizione e sono distanziati da 4 punti. In caso di vittoria, i rossoneri si porterebbero a ridosso del terzo posto occupato dall’Inter. Il match tra il Diavolo e i granata sarà trasmesso in esclusiva ...

"Facebook ha depositato brevetti per preVedere gli spostamenti degli utenti" : Nuova rivelazione di Buzzfeed: le richieste sono state depositate nel 2017. Un dirigente del social: "Ma spesso depositiamo brevetti per tecnologie che non implementeremo mai"

Facebook ha un brevetto per preVedere gli spostamenti degli utenti : da Pixabay Facebook ha presentato il brevetto per una tecnologia che permetterà di calcolare la posizione futura di un utente in base ai dati già acquisiti dalla piattaforma. Una forma di predizione attiva anche quando l’utente è offline. La tecnologia descritta nel brevetto calcolerebbe una “probabilità di transizione si basa almeno in parte sui dati di posizione registrati in precedenza associati a un numero di utenti che si trovavano ...

La Juventus punta il primo posto con lo Young Boys : dove Vedere la Champions in tv : Il pass per gli ottavi è già stato staccato, ora la Juventus punta al primo posto nel girone: serve tenere alle spalle il Manchester United. L'articolo La Juventus punta il primo posto con lo Young Boys: dove vedere la Champions in tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Isola dei famosi - 'Riccardo Fogli ha posto un veto'. Chi non vuole Vedere l'ex Pooh : Sembra ormai certa la presenza di Riccardo Fogli all'I sola dei famosi , in partenza su Canale 5 il prossimo 24 gennaio 2019. Il settimanale Oggi aggiunge che il musicista, ex Pooh, avrebbe imposto un ...