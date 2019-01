Incidente a Ragusa | scontro tra due auto | una prende fuoco

Incidente sulla Ragusa-Catania - con tre feriti : Vizzini - Incidente stradale con feriti lungo la Ragusa-Catania all'altezza di Vizzini. A scontrarsi una Mercedes, che andava in direzione Ragusa, e una Fiat Bravo, che procedeva in direzione Catania. ...

Brutto Incidente sulla Modica-Ragusa : Ragusa - Un Brutto incidente stradale si è verificato in serata curvone che immette al rettilineo per Ragusa, lungo la SS. 114 Modica-Ragusa .

Grave Incidente sulla Ragusa-Modica - auto contro furgone : Ragusa - incidente della strada lungo la strada statale Ragusa-Modica via 115 poco prima del curvone. A scontrarsi un furgone e un' auto . Per liberare dalle lamiere gli occupanti della vettura è stato ...

Incidente stradale in via Zama a Ragusa : Incidente stradale oggi pomeriggio a Ragusa. Lo scontro tra un'auto ed una moto è avvenuto in via Zama. Il centauro trasportato al Pronto Soccorso