Golden Globe | Christian Bale ringrazia Satana

Taylor Swift ai Golden Globes 2019 : i momenti romantici che ti sei perso con Joe Alwyn : Si, c'era anche Tay Tay all'evento

Golden Globe 2019 - Cuarón il trionfatore sarà il nemico da battere anche agli Oscar : Bohemian Rhapsody e Green Book dominano, ma non stravincono, ai Golden Globe. Ma è il successo di Alfonso Cuarón come miglior regista l'indicazione più interessante, soprattutto in vista degli Oscar. ...

Sandra Oh da conduttrice a vincitrice ai Golden Globes 2019 - il trionfo per Killing Eve : Vincere, vincere davanti ai propri genitori, vincere quando in realtà si era sul palco per fare un altro lavoro: tra tante star a brillare di più durante la 76esima edizione dei Golden Globes è stata Sandra Oh. L’attrice infatti sul palco come conduttrice insieme a Andy Samberg si è vista assegnato un riconoscimento anche per la sua interpretazione nella serie tv (in Italia in onda su TimVision) di produzione britannica Killing Eve. ...

Golden Globe – Bohemian Rhapsody protagonista indiscusso della 76ª edizione : tutti i premi [GALLERY] : Bohemian Rhapsody trionfa ai Golden Globe: tutti i premi della 76ª edizione Sono stati ‘Bohemian Rhapsody’ e ‘Green Book’ a portarsi a casa, a sorpresa, i premi più ambiti della 76esima edizione dei Golden Globe. Il film diretto da Bryan Singer, incentrato sulla carriera dei Queen, è il Miglior Film drammatico mentre la pellicola di Peter Farrelly ha vinto come Miglior Commedia o Musical. Il biopic sulla nascita e ...

Jim Carrey presenta il nuovo amore ai Golden Globe 2019 : Golden Globe 2019, il nuovo amore di Jim CarreyGolden Globe 2019, il nuovo amore di Jim CarreyGolden Globe 2019, il nuovo amore di Jim CarreyGolden Globe 2019, il nuovo amore di Jim CarreyGolden Globe 2019, il nuovo amore di Jim CarreyGolden Globe 2019, il nuovo amore di Jim CarreyGolden Globe 2019, il nuovo amore di Jim CarreyGolden Globe 2019, il nuovo amore di Jim CarreyGolden Globe 2019, il nuovo amore di Jim CarreyJim Carrey, 56 anni, ...

Ai Golden Globes trionfano i Queen di Bohemian Rhapsody : La vita di Freddie Mercury fa incetta di premi ai Golden Globes, anticamera degli Oscar di fine febbraio. L'associazione della stampa estera di Hollywood giudica 'Bohemian Rhapsody' il miglior film ...

Cole Sprouse ha lasciato sola Lili Reinhart ai Golden Globes 2019 per "colpa" di KJ Apa : Sono in vacanza insieme

Bohemian Rhapsody e Rami Malek sbancano i Golden Globes. Tutto quello che non sapete sul film e la canzone : di James Perugia 'Questa è la vita vera? o è solo fantasia?', comincia così Bohemian Rhapsody , il capolavoro dei Queen , che dà anche il titolo al film a loro dedicato, che ha avuto un icredibile ...

Golden Globe 2019 - elenco completo dei vincitori : elenco completo dei vincitori dell'edizione di quest'anno dei Golden Globe, annunciati durante la cerimonia di premiazione che si è tenuta nella notte tra il 6 e il 7 gennaio

Golden Globes 2019 : Lady Gaga vince per la miglior canzone con 'Shallow' - trionfo a sorpresa di 'Bohemian Rhapsody' e 'Green Book' : ...per La fantastica signora Maisel Debra Messing per Will & Grace miglior attore in una serie commedia o musicale Sacha Baron Cohen per Who Is America? Jim Carrey per Kidding " Il fantastico mondo di ...

Golden Globe 2019 - tutti i vincitori : "Bohemian Rhapsody" ha vinto i premi per il miglior film drammatico e il miglior attore in un film drammatico

Le coppie famose più romantiche ai Golden Globes 2019 : <3

Christian Bale "ringrazia" Satana ai Golden Globe. E la Chiesa di Satana risponde : "Grazie a Satana, per avermi dato l'ispirazione per questo ruolo". Dal palco dei Golden Globe 2019, Christian Bale ha ringraziato scherzosamente Satana per averlo ispirato nel ruolo dell'ex vicepresidente americano Dick Cheney in Vice, con cui ha vinto il premio come miglior attore in un film musicale o commedia. Il riferimento è al carattere "diabolico" dell'ex vicepresidente.Bale ha iniziato il discorso con una battuta, ed ha mantenuto ...