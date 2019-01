Sci | slalom speciale Zagabria | l' austriaco Marc Schwarz il più veloce dopo la prima manche

Sci alpino - Prima manche slalom Zagabria 2019 : Austria dominante - Schwarz precede Hirscher e Feller. 13° Moelgg - bene Razzoli : Dopo la vittoria nel City Event di Oslo, Marco Schwarz prosegue nel suo Magic moment e domina anche la Prima manche dello slalom di Zagabria, Croazia, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. L’Austriaco completa una prova veramente superlativa, senza la minima sbavatura e con una velocità nei movimenti che ha lasciato tutti a bocca aperta. Il classe 1995 ha chiuso la Prima discesa sul non impossibile tracciato croato con il ...

Sci alpino - per lo slalom di Flachau confermate in blocco le azzurre impegnate a Zagabria : slalomiste confermate in blocco per Flachau, al gruppo si aggiunge anche Michela Azzola Sesto slalom della stagione per le donne di Coppa del mondo, attese martedì 8 gennaio sulla pista di Flachau (prima manche alle ore 18, seconda manche alle ore 20.45), dove verrà confermato in blocco il gruppo che ha partecipato alla gara di Zagabria. Oltre a Chiara Costazza, Irene Curtoni, Lara Della Mea, Marta Rossetti e Anita Gulli, ssarà presente ...

Sci alpino - è il giorno dello slalom maschile a Zagabria : Moelgg primo azzurro a partire : Manfred Moelgg sarà il primo azzurro a partire nello slalom di Zagabria: avrà il pettorale numero 6. Attesa anche per Gross, Vinatzer e Razzoli, prima manche alle 12:15 Sono sei gli azzurri al via nello slalom maschile di Zagabria con la prima manche in programma alle ore 12.15 (diretta tv Raisport ed Eurosport 1). Il primo a partire sarà Manfred Moelgg che con il pettorale numero 12 cerca conferme dopo il buon risultato ottenuto a Madonna ...

LIVE Sci alpino - Slalom Zagabria 2019 in DIRETTA : l’Italia sogna su una pista amica - Hirscher per tornare a vincere : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom di Zagabria, Croazia, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Dopo la strepitosa vittoria di ieri di Mikaela Shiffrin, oggi tocca agli uomini, con Marcel Hirscher che non vorrà essere da meno, su una pista nella quale ha vinto in ben quattro occasioni. Il fuoriclasse austriaco vuole rifarsi dopo l’uscita di scena di Madonna di Campiglio, ma avrà contro una nutrita schiera di rivali. Su ...

LIVE Sci alpino - DIRETTA Slalom Zagabria 2019 : orario d’inizio e come vederlo in tv e streaming : La Coppa del Mondo di sci alpino 2019, dopo il City Event di Oslo di Capodanno, si sposta in Croazia per l’ormai tradizionale Slalom di Zagabria. Inizia, dunque, il lungo avvicinamento che ci porterà ai Mondiali di Are nel mese di febbraio, con gli atleti che andranno a dividersi tra i punti valevoli per la classifica generale e l’affinamento della condizione in vista della kermesse iridata. La gara di quest’oggi avrà grande ...

Sci alpino - Slalom Zagabria oggi (6 gennaio) : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : Dopo la gara femminile di ieri, oggi tocca agli uomini per quanto riguarda lo Slalom di Zagabria, primo appuntamento della Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Sulla pista Crveni Spust gli atleti saranno in uno speciale quanto mai importante, dopo la prova di Madonna di Campiglio che ha visto le uscite di scena di Marcel Hirscher e Henrik Kristoffersen, lasciando campo aperto allo svizzero Daniel Yule. Sarà lo stesso scenario che vivremo a ...

Sci - Cdm : Mikaela Shiffrin domina lo slalom di Zagabria : Mario Calabresi Sostieni il giornalismo Abbonati a Repubblica Tags Argomenti: Sci sci coppa del mondo Protagonisti: Mikaela Shiffrin © Riproduzione riservata 05 gennaio 2019 Articoli correlati ...

Sci alpino - Slalom Zagabria 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Si disputerà domani lo Slalom speciale di Zagabria, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019. Si tratta del primo Slalom di una lunga serie che percorrerà tutto il mese di gennaio, con una grande quantità di punti in palio per la classifica generale. Il dominatore della classifica di Coppa, Marcel Hirscher (Austria), è di scena con il numero 4 nella prima manche, in mezzo ad Andre Myhrer (Svezia) e Marco Schwarz (Austria). Piuttosto ...

Sci alpino – Le parole delle azzurre protagoniste dello slalom femminile di Zagabria : Della Mea: “Ho pensato solo a sciare bene, sono sulla strada giusta”. Curtoni: “Sono molto arrabbiata”. Costazza: “Nono posto positivo” Le dichiarazioni delle azzurre dopo lo slalom femminile di Zagabria. Chiara Costazza: “mi rimane un po’ di rammarico perchè questa pista era veramente adatta alle mie caratteristiche, però la botta al ginocchio rimediata nel riscaldamento del mattino mi ha ...

Sci alpino - Giuliano Razzoli : “Sono veramente felice di essere di nuovo qui”. Manfred Moelgg : “Mi sento bene - sono pronto per questo grande mese di slalom” : La vigilia dello slalom speciale di Zagabria, valido per l’edizione 2018-2019 della Coppa del Mondo di sci alpino, è carica di ricordi per Giuliano Razzoli e Manfred Moelgg. L’uno conquistò proprio in Croazia, nel 2009, il primo podio in Coppa del Mondo, per poi regalarsi la prima vittoria l’anno dopo. L’altro, invece, è arrivato primo appena due anni fa. Queste le dichiarazioni rilasciate da Razzoli al sito della FISI in ...

Sci - Coppa del Mondo : Mikaela Shiffrin domina a Zagabria - suo il primo slalom dell'anno : A soli 23 anni è il suo 52° successo in carriera e con la terza Coppa del Mondo già in tasca con 1.214 punti, davanti alla Vlhova, 748, e alla Holdener, 514,. Su una pista difficile e la più lunga ...

Sci alpino - Mikaela Shiffrin travolge le avversarie nello slalom di Zagabria! 9a Costazza - ottima Della Mea : Mikaela Shiffrin è di nuovo la “Regina Della neve” dello “Snow Queen Trophy” di Zagabria. La 23enne statunitense domina per la quarta volta lo slalom sulla pista croata grazie ad una dimostrazione di superiorità davvero eclatante, con una prima manche ai limiti Della perfezione, ed una seconda nella quale non ha voluto correre troppi rischi, facendo comunque scorrere gli sci come nessun’altra è in grado di fare. La ...