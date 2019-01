Il sindaco Pd che ha vietato la cattiveria? Su Twitter dà del c a Salvini

Tra i 213 cimentisti anche il sindaco di Finale Ligure al Cimento della befana - FOTO E VIDEO - : Si è svolto, nello specchio d'acqua antistante la 'Spiaggia dei Neri' a Finalmarina, il tradizionale Cimento della befana organizzato dalla Compagnia di San Pietro. Sono passati 21 anni dalla prima ...

Palermo - un gruppo di cittadini contesta il sindaco Leoluca Orlando : “E’ una vita che glielo voglio dire. Lei è un cornuto” : Leoluca Orlando contestato a Palermo mentre presenziava ad uno stand di Confartigianato. Una presenza sgradita per alcuni cittadini che lo hanno rimproverato di rimuovere l’immondizia solo in occasione della visita del Papa e di non aver presenziato alla visita del premier Conte. “Con quale coraggio si presenta?” gli hanno chiesto. Il sindaco chiede silenzio ma la discussione degenera fino a quando un uomo gli rivolge ...

La risposta dei cittadini di Trieste al vicesindaco che ha buttato le coperte del clochard : "Caro amico, speriamo che questa notte tu soffra meno il freddo. Ti chiediamo scusa a nome della città di Trieste". E' il messaggio scritto su di un cartello in cartone da alcuni triestini che ieri ...

La Boldrini contro il vicesindaco di Trieste : "Ma che persona è?" : 'Dovevano abolire la povertà e invece si accaniscono contro i poveri. Un uomo, un vicesindaco, che getta in un cassonetto le coperte di un senzatetto per poi vantarsene su Facebook, che persona è?' . ...

Vigonza. Da settimane è scomparso Luca Tacchetto figlio dell’ex sindaco : Tutta Vigonza è in apprensione. Dal 15 dicembre non si hanno più notizie di Luca Tacchetto. Il trentenne è il

Trieste - vicesindaco getta via coperte del senzatetto : “Intollerabile che dormano in strada” : "Ho visto un ammasso di stracci buttati a terra... coperte, giacche, un piumino e altro; non c'era nessuno, quindi presumo fossero abbandonati, li ho raccolti e li ho buttati, devo dire con soddisfazione, nel cassonetto. PS: sono andato subito a lavarmi le mani!" ha scritto il vicesindaco di Trieste, Paolo Polidori, in un post su facebook poi cancellato.Continua a leggere

Luca Tacchetto scomparso in Burkina Faso. Il sindaco di Vigonza : “Voleva fare volontariato” : Luca Tacchetto, trentenne di Vigonza figlio dell'ex sindaco della località padovana Nunzio, è scomparso il 15 dicembre nel corso di un viaggio in Burkina Faso. L'attuale sindaco Innocente Marangon: “Era partito per l'Africa per fare un'esperienza di missione e volontariato, insieme a una ragazza, Edith Blais, che aveva conosciuto in Canada in Erasmus”.Continua a leggere

Anche Libera Sicilia in piazza per sostenere la decisione del sindaco Orlando di sospendere gli effetti del Decreto Sicurezza a Palermo : Anche Libera Sicilia in piazza per sostenere la decisione del sindaco Orlando di sospendere gli effetti del Decreto Sicurezza a Palermo Libera Sicilia sarà a piazza Pretoria, venerdì 4 gennaio, per ...

Sicurezza - in campo anche il sindaco di Milano Sala : 'Salvini ci ascolti' : 'Ministro Salvini, ci ascolti e riveda il decreto Sicurezza, così non va!'. È l'appello del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che sulla sua pagina Facebook ha spiegato come da settimane 'noi sindaci ...

Sicurezza - in campo anche il sindaco di Milano Sala : «Salvini ci ascolti» : «Ministro Salvini, ci ascolti e riveda il decreto Sicurezza, così non va!». È l'appello del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che sulla sua pagina Facebook ha...

Il sindaco di Sanremo sul decreto sicurezza : "Da tempo Sindaci ed Amministratori hanno espresso forti critiche" : "Anzitutto va registrato il fatto che l'Anci aveva già espresso da tempo un parere negativo al decreto e che molti Sindaci ed Amministratori sia di centrodestra che di centrosinistra stanno esprimendo ...

Perché il sindaco di Palermo non intende applicare il decreto sicurezza : Leoluca Orlando 'sospende' l'applicazione del decreto sicurezza e le norme sui richiedenti asilo, da lui giudicate "disumane" e "criminogene". Il sindaco di Palermo incassa cosìl'appoggio di altri primi cittadini e suscita l'irritazione del titolare del Viminale, Matteo Salvini. È lo stesso Orlando ad annunciare la decisione di sospendere qualunque procedura "possa ...

Firenze - che attesa per il set de "La Casa di Carta". E il sindaco twitta al "professore" : Benvenuto a Firenze al cast della #Casadicarta , serie tv di grande successo. Invito @elprofesor & C. a vedere la Torre della Zecca: non è la Zecca di Madrid, ma qui nel '300 si coniava il fiorino e ...

sindaco Modena - 'abbraccio a Schumacher' : L'obiettivo era il campionato del mondo e lui ne ha vinti cinque alla guida della Ferrari". Schumacher "non è mai stato e non è uno che si accontenta", ha aggiunto, sottolineando la vicinanza della ...