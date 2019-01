Sciacallo | Tornate a drogarvi È scontro Salvini-centri sociali

ilgiornale

(Di sabato 5 gennaio 2019) Dopo gli attacchi e le urla ricevute da un gruppo di contestatori di Potere al Popolo a Teramo, Matteotorna nel mirino dei "kompagni". Questa volta a L'Aquila. Il vicepremier si è recato in serata nel capoluogo abruzzese per un comizio in vista delle prossime regionali. Tra la folla, alcuni contestatori del vicepremier hanno urlato "siacallo" al leader del Carroccio.ha risposto per le rime chiedendo di cambiare slogan. Qualche suo fan, davanti al palco, ha urlato "scemi" ai contestatori, mentre il vicepremier ha detto: "Rispondiamo con un bacione, sono fratelli che sbagliano".Ma davanti alle insistenti contestazioni dei, il vicepremier ha decisio di rincarare la dose: "Per chi nel 2019 urla 'siamo tutti clandestini'. Il mondo è grande, andate. Pace e bene fratelli.neia farvi". Insomma la tappa in Abruzzo della campagna elettorale ...