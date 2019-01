L' annuncio del Fondo internazionale Basalt | sulla Caronte & Tourist

Ricardo Kakà - nuovo matrimonio dopo la separazione : l’annuncio del calciatore : Ricardo Kakà nuovamente sposo dopo la separazione con l’ex moglie Sono passati ormai oltre tre anni dal definitivo divorzio con la ex moglie e, oggi, Ricardo Kakà si vuole nuovamente sposare. A darne l’annuncio ci ha pensato proprio l’ex calciatore del Milan e della nazionale brasiliana. Il campione ha due figli nati dal suo matrimonio […] L'articolo Ricardo Kakà, nuovo matrimonio dopo la separazione: l’annuncio del ...

Detto Fatto a rischio chiusura : l'annuncio sospetto del nuovo direttore di Raidue : Il palinsesto di Raidue della prossima stagione televisiva potrebbe mutare drasticamente in seguito all'arrivo del nuovo direttore Carlo Freccero, il quale questa mattina è stato protagonista di un'attesa conferenza stampa dove ha spiegato ai giornalisti quelle che sono le sue idee. E il futuro di Raidue, a partire dal prossimo settembre, potrebbe fare a meno di Detto Fatto, il programma di factual condotto quest'anno da Bianca Guaccero con la ...

Giulia e Irama - annuncio misterioso tra baci e coccole : la rivelazione della De Lellis : Irama e Giulia De Lellis, la storia d’amore continua sui social Giulia e Irama sono tra le coppie Vip più chiacchierate del momento per tanti motivi. Lei infatti è l’ex di Andrea Damante, e si sta rifacendo una vita dopo essersi lasciata con lui puntando moltissimo anche sulla propria carriera; lui invece è il vincitore […] L'articolo Giulia e Irama, annuncio misterioso tra baci e coccole: la rivelazione della De Lellis ...

F1 – McLaren sorprendentemente originale : annuncio in rima per la presentazione della squadra [FOTO] : La McLaren sceglie il giorno di San Valentino per presentare il suo team per la stagione 2019 di F1: l’originalissimo annuncio sui social Il 2019 è finalmente arrivato e con esso è iniziato il conto alla rovescia per l’inizio delle nuove stagioni sportive, in particolar modo degli sport a motori, che partiranno tra pochi mesi. In attesa di vedere finalmente i piloti in pista, i tifosi potranno intanto ‘ammazzare il ...

3 gennaio 1954 - la storia di quel (finto) primo annuncio della televisione italiana : Giornata importante per la televisione italiana, che compie 65 anni. Il 3 gennaio 1954 la Rai diede ufficialmente inizio alle trasmissioni, che partirono alle 11.30 con lo storico annuncio di Fulvia Colombo.Di quel momento non esistono reperti originali. Le immagini disponibili negli archivi della tv di Stato non sono altro che il frutto di un fedele remake recitato dalla stessa Colombo nel 1964, in occasione delle celebrazioni del ...

Stadio Fiorentina - consegnata la documentazione : l’annuncio del sindaco Nardella : “La Fiorentina ha consegnato documentazione” sul nuovo Stadio. E’ l’importante annuncio da parte del sindaco di Firenze Dario Nardella a margine della presentazione del nuovo masterplan degli spazi culturali nel centro storico. “A questo punto nostri tecnici, come gia’ successo nelle altre occasioni, si metteranno al lavoro per esaminarla. Io credo che questo sia gia’ un fatto positivo, da’ ...

Ricky Martin papà per la terza volta con l'arrivo della piccola Lucia : l'annuncio sui social : Nel 2018, infatti, attraverso una gestazione per altri, l'artista- che fa parte dei massimi esponenti del mondo musicale pop latino- aveva avuto due gemelli chiamati V alentino e Matteo . Ricky ...

Vincent Cassel e Tina Kunakey aspettano un bambino. In un video gli auguri e l’annuncio della gravidanza : L’attore Vincent Cassel e la moglie Tina Kunakey hanno annunciato di aspettare un figlio. E lo hanno fatto pubblicando il 1 gennaio un breve video su Instagram, che li ritrae sorridenti su una spiaggia. La modella mostra il pancione mentre scherza e ride con il marito. I due si sono sposati nell’agosto del 2018 L'articolo Vincent Cassel e Tina Kunakey aspettano un bambino. In un video gli auguri e l’annuncio della gravidanza ...

L’annuncio da parte di Ricky Martin e del marito Jwan Yosef : “E’ nata Lucia”. Leggi per saperne di più : Ricky Martin papà per la terza volta: “E’ nata Lucia” „ Ricky Martin è diventato papà per la terza volta. Il cantante e il marito Jwan Yosef hanno dato il benvenuto alla piccola Lucia Martin-Yosef.... L'articolo L’annuncio da parte di Ricky Martin e del marito Jwan Yosef: “E’ nata Lucia”. Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Federica Riccardi incinta - l’annuncio della moglie di Cerci è dolcissimo : “3+2=5 - tra paure e ansie vi dico che…” [FOTO] : Federica Riccardi dà il benvenuto al 2019 con un annuncio dolcissimo: la moglie di Cerci in attesa di due gemellini E’ passato qualche mese ormai dal dolce annuncio di Federica Riccardi riguardo la sua seconda gravidanza. La moglie di Cerci ha annunciato sui social di essere nuovamente in dolce attesa lo scorso settembre, ma è con l’arrivo del 2019 che ha aggiornato tutti i suoi follower di una speciale notizia: la famiglia del ...

Manovra - ok definitivo della Camera con 313 voti a favore. L’annuncio di Fico e l’applauso della maggioranza : Sì definitivo dell’Aula della Camera alla legge di Bilancio. I voti a favore sono stati 313, 70 i contrari. Dopo la proclamazione del risultato il premier Conte ha abbracciato i ministri L'articolo Manovra, ok definitivo della Camera con 313 voti a favore. L’annuncio di Fico e l’applauso della maggioranza proviene da Il Fatto Quotidiano.

Temptation Island - Francesco Chiofalo : altri messaggi privati ricevuti dai vip dopo l’annuncio del tumore : La scorsa settimana Francesco Chiofalo ha rivelato di avere un tumore al cervello. Il protagonista di Temptation Island ieri sera ha ringraziato tutti i suoi follower per l’affetto che gli hanno dimostrato. “Vi voglio... L'articolo Temptation Island, Francesco Chiofalo: altri messaggi privati ricevuti dai vip dopo l’annuncio del tumore proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

MotoGP - Marc Marquez correrà col numero 1 nel 2019? Il Campione del Mondo dà l’annuncio ma… : Marc Marquez correrà con il numero 1 nel Mondiale MotoGP 2019? Lo spagnolo ha annunciato sui suoi profili social che nella prossima stagione usufruirà del numero riservato al Campione del Mondo ma potrebbe trattarsi di uno scherzo: oggi in Spagna, infatti, è il Dia de los Inocentes, l’equivalente del nostro Pesce d’Aprile. Staremo a vedere se il centauro della Honda rinuncerà davvero al suo 93 o se si tratta semplicemente di una ...

Tom Kaulitz e Heidi Klum si sposano : l’annuncio della modella : Tom Kaulitz e Heidi Klum si sposano e sono ufficialmente fidanzati, come ha annunciato la modella sul suo profilo instagram. La notizia è già diventata virale e si presume che Heidi Klum possa essere una delle spose famose del prossimo anno. l’annuncio è arrivato tramite social attraverso una foto che li ritrae insieme e felici, con l’anello di fidanzamento bene in vista e una didascalia che lascia capire quanto accaduto tra i due. “I said ...