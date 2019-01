Migranti | Malta attacca Di Maio | Valuti bene prima di parlare

Migranti - Malta risponde a Di Maio : “Valuta i fatti e stai attento a quello che dici” : Il governo maltese risponde a Luigi Di Maio, sul caso delle navi Sea Watch e Sea Eye con a bordo 49 Migranti, e raccomanda "al vicepresidente del Consiglio italiano di valutare i fatti prima di fare tali dichiarazioni pubbliche e di evitare di farne di simili in futuro". Il ministro dell'Interno, Michael Farrugia, ricorda inoltre che i Migranti soccorsi dalle due imbarcazioni erano più vicini all'Italia che a Malta.Continua a leggere

Migranti - Conte-Di Maio : Malta faccia sbarcare donne e bambini e li accoglieremo in Italia : L'Italia è pronta ad accogliere donne e bambini a bordo della nave umanitaria 'Sea Watch', e invita Malta a farli sbarcare. Ne hanno discusso in una telefonata tra il vicepresidente e ministro del Lavoro e Sviluppo economico, Luigi Di Maio, e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. E' stato convenuto di contattare Malta e - si apprende da fonti di Palazzo Chigi - far sbarcare mamme e bambini, ...

Migranti - Luigi Di Maio : “Malta faccia sbarcare donne e bambini - noi li accoglieremo” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, annuncia che l'Italia è pronta ad accogliere donne e bambini a bordo della Sea Watch e della Sea Eye, nel caso in cui Malta accetti di farli sbarcare: "Malta faccia sbarcare subito donne e bambini da quelle imbarcazioni e li mandi in Italia. Li accoglieremo. Siamo pronti ancora una volta a dare, come sempre, una lezione di umanità all’Europa intera".Continua a leggere

Migranti - Sea Watch vede Malta - un migrante si butta in mare : S i attende ancora a bordo della Sea Watch, la nave della ong tedesca che tuttora aspetta, in pieno e turbolento Mediterraneo, di conoscere il proprio destino e quello dei 32 Migranti a bordo. Fra ...

Migranti - Sea Watch ancora in mare. Asgi : “Malta è ipocrita - ma il problema è europeo” : Cosa possono fare in questo momento i Migranti della Sea Watch e della Sea Eye? Lo abbiamo chiesto a Paolo Bonetti di Asgi, professore di di diritto costituzionale: "Occorrerebbe un ricorso d'urgenza contro Malta alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Basterebbe che anche un solo migrante a bordo della nave presentasse questo ricorso".Continua a leggere

Migranti - Malta autorizza l'ingresso nelle sue acque alla Sea Watch | Olanda : 'Pronti ad accoglierne alcuni' : La nave Sea Watch 3, con a bordo 32 Migranti soccorsi il 22 dicembre, è stata autorizzata a entrare nelle acque territoriali di Malta. Lo riferiscono i media, precisando che l'ok è stato concesso dopo ...