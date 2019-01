ilgiornale

: Messico, riparte il campionato ma Maradona è sparito - salvione : Messico, riparte il campionato ma Maradona è sparito - todocambia73 : Persona seria... Messico, mistero Maradona: per i Dorados riparte il campionato, ma lui non si trova - Sportmediase… -

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Domenica riprende ilmessicano con il debutto dei Dorados ma Diego Armandomisteriosamente.Aveva terminato la stagione con la promozione svanita soltanto ai tempi supplementari alla guida dei Dorados de Sinaloa e una quasi rissa con i tifosi avversari dopo la partita ma da quel momentonon ha dato più notizie di sé alla società messicana.Il suo silenzio sarebbe legato al rinnovo al di contratto che tarda ad arrivare ma anche all'addio di Luis Islas, suo fidato collaboratore che ha già lasciato la società messicana. Sarà a questo punto improbabile vedere il Pibe de Oro in panchina domenica per la prima giornata deldi Clausura nel debutto casalingo dei Dorados contro il Celaya.Ma dove è finito? Gli indizi social dicono che si trovi in Argentina, dove ha trascorso le vacanze di Natale. Secondo i media messicani il suo avvocato ...