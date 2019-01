Mostra pistola su Snapchat e uccide amico per errore | 15enne si suicida Video caricato

Mostra la pistola su Snapchat - spara un colpo per sbaglio e uccide l’amico : 15enne si suicida : La tragedia è avvenuta la mattina di Capodanno nello Stato americano della Georgia. Devin Hodges ha prima puntato la pistola contro la telecamera che riprendeva la scena in diretta sul social network, poi ha fatto partire un colpo, probabilmente per sbaglio, uccidendo il suo amico 17enne. In preda al panico dopo l'arrivo della polizia, si è ucciso con la stessa arma.Continua a leggere