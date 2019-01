Maurizio Buccarella | senatore ex M5s | Non mancheranno i miei voti alla

huffingtonpost

(Di giovedì 3 gennaio 2019) "Penso di continuare a dare sostegnomaggioranza, composta principalmente dforza politica che mi ha eletto". Lo assicura ildel gruppo misto, sentito dall'AdnKronos, dopo che i numeri dei giallo-verdi a Palazzo Madama si sono assottigliati, a seguito delle espulsioni tra i banchi dei pentastellati."Credo - spiega l'ex M5S - di dover dar corso a chi mi ha votato in Puglia, tra i Cinque Stelle, come ho fatto finora". "Finora è stato così e penso che continuerà ad essere così", conclude, espulso nel 2018 per una vicenda di mancati rimborsi al Movimento.