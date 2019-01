A fuoco auto di un pensionato fasanese

Modena - scontro tra un auto e un mezzo dei Vigili fuoco : 2 ricoverati : Il bollettino medico A quanto appreso il mezzo dei Vigili del Fuoco, impegnato in un intervento, si è scontrato mentre procedeva sulla Via Emilia Ovest con un'auto che attraversava l'incrocio con ...

Dà fuoco ad auto - arrestato un 20enne : ANSA, - ROMA, 30 DIC - arrestato dai carabinieri vicino a Roma un 20enne sorpreso a incendiare un'auto. I militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Pomezia la scorsa notte hanno ...

Auto prende fuoco in Tangenziale : un morto - Il video : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Auto prende fuoco in Tangenziale:...

Erice - auto prende fuoco sulla provinciale 20. Illesi gli occupanti : Hanno vissuto alcuni momenti di paura, questo pomeriggio, le due persone a bordo di una utilitaria , Fiat Punto, che ha preso fuoco sulla strada provinciale 20 , Km 9°, che porta a San Vito Lo Capo. ...

Auto finisce in un canale a Magliano Alpi : una persona incastrata - liberata dai Vigili del fuoco : Incidente stradale, una quindicina di minuti prima dell'una della notte appena trascorsa, a Magliano Alpi, in via Langhe. Un'Auto è finita fuoristrada, terminando la corsa in un canale a fianco della ...

Casamassima - piombano fuori strada all'imbocco della ss100 : auto prende fuoco. Due feriti : Se non è un miracolo poco ci manca. Verso le 4 del mattino una Audi RS3 con quattro persone a bordo è finita fuori strada mentre percorreva via Bari a Casamassima, all'imbocco della ss100. Nell'...

Resta incastrata con la testa tra auto e casello : per liberarla arrivano i vigili del fuoco : E' successo a Desenzano. I pompieri sono riusciti a spostare il veicolo senza mettere a rischio la salute dell'automobilista

Roma : autobus turistico prende fuoco nei pressi del Colosseo - no feriti : Roma – Paura intorno alle ore 16.30 in via di San Gregorio, a ridosso del Colosseo, per un bus turistico che ha preso fuoco. Sul posto immediatamente due squadre di Vigili del fuoco del comando di Roma. Al momento non si segnalano feriti, i passeggeri sono tutti scesi dall autobus. Disagi al traffico. L'articolo Roma: autobus turistico prende fuoco nei pressi del Colosseo, no feriti proviene da RomaDailyNews.

fuoco auto casa famiglia Capitano Ultimo : ANSA, - ROMA, 18 DIC - Un'autovettura è stata data alle fiamme intorno alla mezzanotte davanti alla falconeria del colonnello Sergio De Caprio, il Capitano Ultimo che catturò Totò Riina, in via della ...

Contromano sulla statale - sei morti : 5 ragazzi tra i 20 e i 33 anni e un 52enne. Auto a fuoco : Contromano sulll'innesto della statale: morte sei persone, cinque sono ragazzi tra i 20 e i 33 anni, uno un uomo di 52 anni. Lo scontro frontale è avvenuto ieri sera tra la strada...

Vigili del fuoco - nuovi elicotteri per 45 milioni : "Ma in tutta Roma solo 3 autoscale in servizio" : Piccole grandi contraddizioni. Il Coordinamento provinciale USB Roma: "Siamo ufficialmente in modalità game over". Intanto...

Auto si ribalta e prende fuoco in Kenya - muore una missionaria italiana - ferito il marito : La donna, Gugliemina Belelli, era a bordo di un Auto insieme al marito e ad un prete del luogo quando la vettura si è ribaltata più volte e ha preso fuoco. Per lei non c'è stato nulla da fare, è deceduta mentre veniva trasporta in ospedale. Il marito ha riportato ferite guaribili in qualche giorno.Continua a leggere

Roma - nuovo incendio : autobus della linea 700 prende fuoco su via Pontina : L'8 dicembre a Roma, intorno alle sette di mattina, su via Pontina, esattamente all'altezza di via Cristoforo Colombo, un autobus del trasporto pubblico Atac (L'Azienda per i Trasporti Autoferrotranviari del Comune) della linea 700, che allaccia la borgata Mostacciano all'Eur è andato improvvisamente a fuoco, occludendo completamente il mezzo, in soli sei minuti. Fortunatamente, l'autista si trovava da solo nel bus, forse perché era ancora ...

Auto va a fuoco - 3 giovani ustionati : ANSA, - PAGANICO , GROSSETO, , 8 DIC - L'Auto sulla quale viaggiavano ha sbandato e si è schiantata contro un muro incendiatosi. Tre giovani sono rimasti feriti, con ustioni in varie parti del corpo, ...