“Ho paura di restare disabile” Francesco Chiofalo | tumore al cervello e intervento

Angelo Sanzio - il Ken del Grande Fratello aggredito e picchiato : “Ho avuto paura di perdere l'udito - sono ancora sconvolto” : Prima l’hanno insultato e poi l’hanno picchiato brutalmente: è quanto successo giovedì sera sul lungomare di Civitavecchia a Angelo Sanzio, conosciuto come il Ken italiano dopo la sua partecipazione al Grande Fratello. Come ha raccontato lui stesso al Messaggero, era in giro con alcune amiche quando all’improvviso è stato aggredito da due sconosciuti. “sono ancora sconvolto” ha raccontato al quotidiano, ricostruendo ...

Tsunami travolge l’Indonesia - un testimone : “Ho pianto di paura” : “Improvvisamente un’onda mi ha colpito: sono caduto, l’acqua mi ha separato dalla mia bicicletta, sono stato scaraventato vicino alla recinzione di un edificio, a circa 30 metri dalla spiaggia, e mi sono aggrappato ai pali più forte che potevo, cercando di resistere all’acqua che sentivo mi trascinava in mare. Ho pianto di paura”. E’ una delle prime testimonianze dello Tsunami che ha colpito l’Indonesia, ...

Passata la paura - Nishikori in fiducia : “Ho avuto timore delle ricadute - ma nel 2019 voglio uno Slam” : Dopo un anno di transizione, passato senza forzare troppo per paura di una possibile ricaduta, Kei Nishikori punta ad un 2018 da protagonista Dopo il brutto infortunio al polso che gli ha fatto concludere il 2017 in anticipo, Kei Nishikori ha vissuto il 2018 come un anno di transizione. Il tennista giapponese ha ottenuto discreti risultati, scalando la classifica fino a rientrare progressivamente in top 10, pur senza forzare troppo il suo ...

Passata la paura - Nishikori in fiducia : “Ho avuto paura delle ricadute - ma nel 2019 voglio uno Slam” : Dopo un anno di transizione, passato senza forzare troppo per paura di una possibile ricaduta, Kei Nishikori punta ad un 2018 da protagonista Dopo il brutto infortunio al polso che gli ha fatto concludere il 2017 in anticipo, Kei Nishikori ha vissuto il 2018 come un anno di transizione. Il tennista giapponese ha ottenuto discreti risultati, scalando la classifica fino a rientrare progressivamente in top 10, pur senza forzare troppo il suo ...

Vieni da me - Barbara De Rossi confessa : “Ho avuto paura” : Barbara De Rossi svela a Vieni da me di essere stata maltrattata Barbara De Rossi non si è nascosta oggi a Vieni da me. Nel programma di Caterina Balivo l’attrice ha toccato temi leggeri e ricordi dolenti. “Nel mio passato c’è stato un errore del quale non ho mai più parlato, però so cosa significa il maltrattamento”. Sono state queste le parole choc di Barbara De Rossi che ha sottolineato di non voler entrare nel ...

Speleologa salvata sulle Madonie : “Ho avuto paura - grata agli uomini del soccorso alpino” : “Sono grata agli uomini del soccorso alpino che non mi hanno lasciata sola un attimo. Certo ho avuto un po’ di paura ed ero molto stanca visto che sono stata costretta a restare per dodici ore nella grotta“: lo ha dichiarato Giusy Caldo, 42 anni, la Speleologa tratta in salvo stamattina dalla grotta che si trova alle pendici di Cozzo Balatelli, sulle Madonie. “Nonostante le mie tante escursioni in questi anni non mi era ...

Dario Argento rivela : “Ho paura degli stalker - temevo di essere ucciso. È stato un anno pesante per me e Asia” : “Ho avuto paura degli stalker. Mi hanno stalkerizzato in vari momenti della mia vita, in America e in Italia. Alcuni li ho denunciati. Avevo paura di essere ucciso. È brutto vivere con questa pura perché non vuoi più uscire, aspetti il momento che questa persona si stufi. Poi quando si stufano spariscono. A volte avrei preferito non essere Dario Argento e provocare queste emozioni così forti nella gente, che finiva per perdere la testa”. Ospite ...

Francesco Monte e Giulia Salemi a Verissimo. Lui : “Ho paura…” : Giulia Salemi e Francesco Monte a Verissimo rivelano di essere una coppia Domani andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. Puntata che sarà dedicata interamente al GF Vip. La puntata, come tutti sapranno, è già stata registrata. E proprio poco fa sono uscite le prime anticipazioni su ciò che hanno detto Francesco Monte e Giulia Salemi. I due, dalla Toffanin, hanno finalmente svelato di essere una coppia. E Giulia Salemi, come rivelato dalle ...

Maria De Filippi telefona a Piero Chiambretti a #CR4 : “Ho paura…” : Costanzo a #CR4, la De Filippi fa una battuta su Chiambretti: “Ho paura di te!” Poco fa Piero Chiambretti a #CR4 ha intervistato Maurizio Costanzo. E durante l’intervista, ad un certo punto, è intervenuta telefonicamente la popolare conduttrice Maria De Filippi, la quale proprio oggi ha spento ben 57 candeline. Una telefonata, che nessuno in studio si sarebbe mai aspettato di ricevere, conduttore compreso. A quel punto Maria De ...

Milan - Paquetà si confessa : “Ho paura di lasciare il Flamengo - a dicembre sarò già a Milano” : Il nuovo acquisto del Milan ha parlato in conferenza stampa in Brasile, esprimendo le proprie sensazioni a pochi giorni dal trasferimento in Italia Viaggio già organizzato, biglietto aereo in tasca e avventura con la maglia del Milan pronta ad essere vissuta. Lucas Paquetà si prepara a sbarcare in Italia, non senza un pizzico di paura in corpo. AFP PHOTO / RAUL ARBOLEDA Il salto dal Sudamerica all’Europa è difficile, il brasiliano lo ...

Massimiliano Ossini - paura a Linea Bianca : “Ho rischiato di morire” : Linea Bianca, Massimiliano Ossini choc: “Ho rischiato la vita in una tempesta” Partirà sabato prossimo (1 dicembre) la nuova edizione di Linea Bianca, il bellissimo programma itinerante di Rai1, condotto con successo da Massimiliano Ossini, già padrone di casa di Mezzogiorno in Famiglia su Rai2, con Adriana Volpe e Sergio Friscia. Un inizio di stagione caratterizzato da un brutto episodio, però, quello di Linea Bianca di ...

Strinic torna ad allenarsi – La dolorosa confessione del terzino croato : “Ho avuto paura di smettere” : Strinic torna ad allenarsi con il Milan dopo lo stop forzato per un problema al cuore: la confessione del terzino croato “Ho avuto paura di smettere di giocare a calcio quando mi hanno detto che dovevo fermarmi per almeno 3 mesi. Ho fatto controlli ogni mese e per fortuna alla fine era tutto ok e ho potuto riprendere ad allenarmi“. Sono le parole di Ivan Strinic che, superato il problema al cuore è tornato ad allenarsi con il ...

Napoli - Koulibaly lancia la sfida alla Juventus : “Ho visto la vostra paura - ora voglio lo scudetto” : Kalidou Koulibaly parla dell’avvincente sfida di campionato tra la Juventus ed il suo Napoli: la frecciatina del difensore senegalese agli uomini di Allegri Kalidou Koulibaly, candidato per vincere il titolo di ‘miglior calciatore africano dell’anno‘, ha parlato in un’intervista alla “BBC News Africa” della rivalità tra Napoli e Juventus. Il calciatore del club partenopeo ha lanciato il guanto di ...

GF Vip - Francesco Monte piange e confessa : “Ho paura…” : Francesco Monte del Grande Fratello Vip confessa di aver paura dell’amore Ieri sera è andata in onda una nuova puntata della terza edizione del GF Vip, e ne sono successe un po’ di tutti i colori. Andando nel dettaglio, Ivan Cattaneo è stato eliminato per un soffio dal popolare reality show vip, e in più la conduttrice Ilary Blasi ha annunciato la prima finalista: Silvia Provvedi. Proprio quest’ultima ha avuto la meglio su ...