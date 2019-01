Di Battista in campo per arginare la Lega - Salvini : «Lo invidio - sta in spiaggia» : Il Dibba farà vedere a tutti i sorci verdi! E' entusiasta il popolo grillino per il ritorno in Istria, e nella battaglia politica, del suo Che Guevara. E i sorci verdi, assicurano nei 5 stelle, Dibba il duro li farà vedere sopratutto ai verdi intesi come leghisti. Ma Salvini è pronto alla battaglia: 'Nessuna paura per ...

Di Battista in campo? L'effetto sulle Europee : Alessandro Di Battista , appena rientrato dal suo lungo viaggio in Sudamerica, è pronto a fare campagna elettorale in prima fila per il M5S per le prossime Europee. Ma quanto può pesare il suo impegno,...

Luigi Di Maio esclude il rimpasto - "nessuna ipotesi". Di Battista in campo per le Europee : Luigi Di Maio prova a spegnere la ridda di ipotesi sul rimpasto di Governo, alimentate da una dichiarazione improvvida di Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa di fine anno. Proprio in quell'occasione, davanti ai media, il premier non aveva escluso l'ipotesi, salvo poi correggere il tiro subito dopo allontanando lo scenario del rimpasto dall'attualità politica. Un rimpasto è stato negato anche da Matteo Salvini. Ma le ...