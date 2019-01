Decine di feriti dopo i botti di Capodanno in tutta Italia | un bollettino di guerra

Blastingnews

(Di martedì 1 gennaio 2019) Anche questosi contano icausati dagli spari deidi fine anno: sembra che i divieti e le ordinanze restrittive non siano stati seguiti alla lettera e si sono registrati molti incidenti nelle piazze e nelle stradene. Nel milanese un ragazzo è stato ricoverato in gravi condizioni a causa di un petardo che gli è scoppiato in mano, ferendogli anche la testa ed il viso. La sua mano sinistra è stata maciullata dallo scoppio, mentre la destra ha perso un dito e la polvere da sparo incendiata ha raggiunto anche il volto. Sono ben 37 isolo a Napoli, tra cui un ragazzino di 12 anni, ora in prognosi riservata per trauma da esplosione; invece in provincia di Benevento, a Sant'Agata dei Goti, una donna è stata raggiunta dalle schegge di un ordigno esplosivo ed ora versa in gravissime condizioni.inDalla Calabria arrivano notizie di otto ...