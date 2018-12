Manovra | le 16 misure chiave e i tempi di partenza

Manovra - tutte le misure : ecco cosa cambia - dalla famiglia al Fisco : In attesa della definizione delle due misure simbolo, reddito di cittadinanza e pensioni, la Manovra porta con sé novità per famiglie, imprese, pensionati e grandi città. ecco le principali. ++ ...

Manovra - tutte le misure : ecco cosa cambia dalla famiglia - al Fisco : In attesa della definizione delle due misure simbolo, reddito di cittadinanza e pensioni, la Manovra porta con sé novità per famiglie, imprese, pensionati e grandi città. ecco le principali. ++ ...

Manovra - tutte le misure : ecco cosa cambia dalla famiglia - al Fisco : In attesa della definizione delle due misure simbolo, reddito di cittadinanza e pensioni, la Manovra porta con sé novità per famiglie, imprese, pensionati e grandi città. ecco le principali. ++ ...

Ecco le misure della Manovra : Roma, 30 dic., askanews, - Via libera definitivo alla legge fondamentale che fissa gli indirizzi economici del Paese. Con un rush finale per arrivare entro il 31 dicembre ed evitare l'esercizio ...

La Manovra ottiene il via libera definitivo. Ecco le misure : RIMBORSO PER I RISPARMIATORI TRUFFATI I risparmiatori truffati coinvolti nelle crisi bancarie potranno rivolgersi direttamente al ministero dell'Economia per ottenere il rimborso: agli azionisti fino ...

Manovra - da pensioni a flat tax : ecco tutte le misure : RIMBORSO PER I RISPARMIATORI TRUFFATI I risparmiatori truffati coinvolti nelle crisi bancarie potranno rivolgersi direttamente al ministero dell'Economia per ottenere il rimborso: agli azionisti fino ...

Ecco le misure più importanti della Manovra 2019 : La manovra del governo giallo-verde è cambiata radicalmente rispetto al testo discusso e approvato alla Camera dei Deputati l'8 dicembre scorso. Adesso, il testo della manovra , composto da un solo ...

Manovra - tutte le micro-misure : dall’Iva ridotta sui tartufi ai fondi per il Dopo di noi. Le case inagibili escluse dall’Isee : Dall’immancabile sostegno a festival, cori e bande, che si spartiranno 1 milione di euro, ai 2,6 milioni per la “mobilità al servizio delle fiere“. Passando per i 150mila euro che il Tesoro potrà spendere in consulenze per accelerare la vendita del patrimonio pubblico e gli 11,5 milioni che copriranno la riduzione delle accise sulla birra, tagliate addirittura del 40% per i piccoli produttori indipendenti. Mentre l’Iva ...

Pensioni - flat tax - reddito e... Tutte le misure della Manovra : Dalla riduzione dei fondi per il reddito di cittadinanza e quota 100 per le Pensioni alla nuova clausola con gli aumenti Iva per il 2020 e 2021, frutto della lunga e difficile trattativa con l'Europa, dalla flat tax per gli autonomi al condono per chi e' in difficolta' economica, dalla web tax al rimborso per i risparmiatori truffati, dalle misure per la famiglia al pacchetto di novita' per le imprese e i Comuni Segui su ...

Startup e venture capital - cosa cambia con le misure previste in Manovra : Gli interventi si basano su quattro pilastri che vogliono far crescere di un ordine di grandezza il giro di affari italiano delle imprese innovative. Le ultime stime del Politecnico di Milano dicono che gli investimenti in Startup in Italia hanno raggiunto 598 milioni di euro ...

Manovra : dai professionisti alle imprese - dalle famiglie ai pensionati - le misure per destinatario : La Manovra di 1.143 commi che la Camera si appresta ad esaminare in terza lettura, per un via libera definitivo che dovrà arrivare in tempi stretti se si vuole scampare lo spettro dell'esercizio provvisorio prevede misure per famiglie, imprese, professionisti, giovani, pensionati, ma anche per proprietari di auto e risparmiatori. Il tutto in attesa dei decreti su reddito di cittadinanza e quota 100(62 anni + 38 di contributi minimi), ...

Manovra - via libera a misure inedite in Italia su innovazione e startup. Dai fondi alle agevolazioni - ecco cosa prevedono : Reddito di cittadinanza, pensioni e quota cento. Sono queste le misure inserite in Manovra che sono state al centro del dibattito politico e sulle prime pagine dei giornali. Ma la legge di bilancio passata con la fiducia al Senato e che a breve sarà all’esame della Camera, include anche norme dedicate alle startup e al venture capital che potrebbero essere in grado di muovere circa 2 miliardi di investimenti in innovazione (qui i punti più ...

Manovra : misure e curiosità : Modifiche per l'assicurazione infortuni delle casalinghe e biglietti nominativi per i grandi concerti rock e pop, ma anche sconti per i giovani che prendono la patente per guidare un Tir e riduzioni ...

Manovra : misure da bagarini a casalinghe : ROMA, 26 DIC - Modifiche per l'assicurazione infortuni delle casalinghe e biglietti nominativi per i grandi concerti rock e pop, ma anche sconti per i giovani che prendono la patente per guidare un ...