E’ Mbappé il calciatore francese dell’anno

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Premio importante per Kylian, ildel Psg è stato eletto giocatoredell’anno e succede a N’Golo Kanté (2017) e Antoine Griezmann (2016). La decisione è arrivata direttamente dalla giuria di France Football che lo ha premiato davanti a Raphael Varane e Antoine Griezmann. Mbappè è già considerato uno dei calciatori più importante in circolazione e ha già conquistato importanti trofei: la Coppa del Mondo, la Ligue1, la Coppa di Lega e la Coppa di Francia, 4/o nella classifica del Pallone d’Oro e primo nel trofeo Kopa, destinato al migliore under 21 dell’ultima stagione. Ungià campione.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo E’ildell’anno CalcioWeb.