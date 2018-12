Tasse locali | un 2019 con il rischio aumenti

Tra pensionati furiosi e incubo Tasse locali - Salvini non mette la faccia su una Manovra che non sente sua : "Presidente Conte, la informo che l'avaro di Moliere, come lei ha apostrofato i pensionati e poi, per correggersi, le sigle sindacali, è qui in aula. Glielo ripeta adesso, se ritiene…guardi, sono ...

Tasse più alte - ecco chi paga. Incognita imposte locali : ...4 miliardi, e saranno applicate su banche e assicurazioni, 5,6 miliardi,, su imprese in generale, 2,4 miliardi,, sul settore del gioco d'azzardo, 2,1 miliardi,, sui grandi gruppi dell'economia ...

Tasse più alte - ecco chi paga. Incognita imposte locali : ...4 miliardi, e saranno applicate su banche e assicurazioni , 5,6 miliardi, , su imprese in generale , 2,4 miliardi, , sul settore del gioco d'azzardo , 2,1 miliardi, , sui grandi gruppi dell'economia ...

Tasse più alte - ecco chi paga. Incognita imposte locali : Una stangata da 13 miliardi nel giro di tre anni. Il Consiglio nazionale dei commercialisti quantifica il costo delle misure di carattere fiscale, contenute nella Legge di Bilancio del governo...

Legge di bilancio - gli italiani pagheranno un miliardo di Tasse locali in più : Lo studio della Cgia di Mestre lancia l'allarme sulle tasse locali, dopo le modifiche introdotte dalla manovra economica del governo Conte: l'ottanta percento dei Comuni potrebbe aumentare i tributi di propria competenza. Una stangata che potrebbe costare agli italiani oltre un miliardo di euro.Continua a Leggere

Manovra - la Cgia : "Tasse locali su imprese e famiglie salgono di 1 miliardo" : MILANO - Il prossimo anno, famiglie e imprese rischieranno di pagare un miliardo in più in tasse locali. A sostenerlo è la Cgia di Mestre che rileva come 'tra Irap, Imu/Tasi e addizionali Irpef, ...

Cgia stima 1 mld Tasse locali in più : 11.45 La Cgia ipotizza dal 2019 un aggravio fiscale per famiglie e imprese di almeno 1 mld di euro per effetto dello sblocco degli aumenti delle tasse locali(Irap,Imu/Tasi,Irap). E si tratta di una "stima molto prudenziale",dice l' Ufficio studi Cgia. Il coordinatore Paolo Zabeo spiega che l'80% degli 8000 Comuni ha i margini per aumentare le tasse locali. Queste ultime portano nelle casse di Regioni ed enti locali oltre 60 mld l'anno,pari al ...

Fisco : Cgia - 2019 Tasse locali +1mld : VENEZIA, 22 DIC - Nel 2019 famiglie e imprese rischieranno di pagare un miliardo in più in tasse locali. A sostenerlo la Cgia di Mestra che rileva come "tra Irap, Imu/Tasi e addizionali Irpef, ...

"Stangata Tasse locali - si pagherà 1 mld in più" : Stangata in arrivo per cittadini e imprese. Dal 2019, infatti, gli italiani rischiano di pagare "almeno 1 miliardo in più, a seguito della rimozione del blocco delle aliquote dei tributi locali ...

Tasse - stangata in arrivo per le addizionali Irpef : rischio di imposte locali più care nel 2019 : Alla fine si paga sempre di più, nonostante i proclami e gli annunci in campagna elettorale. Il taglio delle Tasse locali non ci sarà e, anzi, da gennaio si rischia di dovere sborsare di più. Duemila ...

Manovra - Anci : manca la riforma delle Tasse locali - unire Imu e Tasi : La Manovra "è carente nel rispondere alle sempre crescenti esigenze di una complessiva riorganizzazione della fiscalità comunale". E' quanto afferma l'Anci nel documento illustrato alle commissioni ...

Fisco - stangata da 57 miliardi. Tasse locali a rischio boom : Cinquantasette miliardi . Li verseranno questo mese al Fisco gli italiani. Da sempre novembre è il periodo dell'anno più impegnativo per i contribuenti: l'Erario fa cassa. La super cifra sarà pagata, ...

Via il blocco alle Tasse locali - dal 2019 rischio rincaro per Imu e addizionali Irpef : Brutte notizie sul fronte delle tasse locali: con la nuova legge di Bilancio salta infatti il blocco delle imposte che entrano nelle casse di Comuni e Regioni. Gli enti che avranno mano libera su Imu e addizionali potranno tirare un sospiro di sollievo, ma i cittadini non saranno certo contenti. Tanto più che col nuovo anno aumenterà anche il prezz...

Manovra - rischi rincaro delle sigarette e aumento delle Tasse locali : sigarette più care e rischio aumento per addizionali locali e Imu sulle seconde case. Sono alcuni effetti della legge di Bilancio, depositata alla Camera dove inizierà il suo iter la prossima settimana. Una Manovra che, come ogni anno, da un lato offre molti bonus e dall’altro `nasconde´ qualche sorpresa `amara´. Tra le conferme, la stretta su banc...