Manovra 2019 - arrivato il via libera definitivo : Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria interpellato dai cronisti commenta le voci di una sua possibile uscita dall'esecutivo. Il ministro parla lasciando Montecitorio dopo l'approvazione della ...

Ecco le misure più importanti della Manovra 2019 : La manovra del governo giallo-verde è cambiata radicalmente rispetto al testo discusso e approvato alla Camera dei Deputati l'8 dicembre scorso. Adesso, il testo della manovra , composto da un solo ...

Manovra - tasse locali : un 2019 con il rischio aumenti : Più tasse per un miliardo di euro. Ecco il prezzo che i contribuenti italiani potrebbero pagare nel corso del 2019 per effetto della decisione del governo di lasciare mano libera a Comuni e Regioni in ...

Manovra 2019 - Lecotassa e lecobonus sono legge : Con 327 sì e 228 no il governo ha ottenuto, per la terza volta in tre settimane, la fiducia sul disegno di legge bilancio che contiene la famigerata ecotassa sulle auto con emissioni di anidride carbonica superiori a 160 g/km e lecobonus per quelle fino a 70 g/km. Il provvedimento, che non è cambiato a Montecitorio rispetto al testo approvato il 23 dicembre al Senato, sarà pubblicato nei prossimi giorni sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in ...

Manovra - il 2019 non promette nulla di buono per il governo. Salvini l’ha capito - Di Maio no : Nell’interminabile travaglio, doloroso e grottesco, che ha accompagnato il parto della legge finanziaria 2019, tra tutti i contendenti il solo punto a favore è quello che può marcarsi il governo giallo-verde per aver tenuta botta – unico caso a memoria d’uomo – a fronte della Commissione europea: il merito del rifiuto di assumere la postura del tappetino; tutelando almeno formalmente la propria dignità di partner dell’Unione ...

Manovra - previsti aumenti nel 2019 : pedaggi autostradali - ecotassa - Rc Auto e multe : La Manovra economica 2019 prevede sia Quota 100 che il Reddito di cittadinanza, ma tra le righe del documento di bilancio sono previsti anche aumenti e rincari dei prezzi. Per il prossimo anno è stato stimato che il rincaro prezzi sarà di circa 914 euro a famiglia, ma potrebbe arrivare addirittura a 3400 euro. Manovra, aumenti prezzi nel settore Auto e bollette Il 2019 non si preannuncia diverso rispetto agli anni passati riguardo agli aumenti ...

Tria difende la Manovra - ma porterà ad aumento pressione fiscale già dal 2019 : Il testo della Manovra è passato alla Camera dopo l'infuocata discussione di ieri in commissione Bilancio della Camera. Al centro della polemica il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, attaccato dalle opposizioni, in particolare il Pd, per i riferimenti all'operato dei governi precedenti.

I CONTI SULLA Manovra/ Dal 2019 più tasse : ecco perché aumenteranno : La MANOVRA si avvicina all'approvazione finale della Camera. Il carico fiscale sembra aumentare e le clausole di salvaguardia non fanno ben sperare

Manovra - i fendenti piazzati da Elena Boschi al governo : “Nel 2019 le tasse aumenteranno - bugiardi” : Manovra, ancora tensione sulla Manovra più discussa degli ultimi anni, Elena Boschi tramite twitter lancia l’Hashtag “Direttabilancio” e attacca il governo Lavori in corso sulla legge di bilancio alla camera, domani dovrebbe ultimarsi il tutto, intanto dall’opposizione partono ancora le critiche. Questa volta tramite il proprio profilo twitter parla Maria Elena Boschi. La Boschi mediante il proprio profilo, cerca di ...

Manovra - Upb : fisco sale a 42 - 4% nel 2019 : 19.20 La pressione fiscale salirà dal 42% del 2018 al 42,4% nel 2019. E' la stima indicata dal presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio nell'audizione in Commissione Bilancio della Camera sulla Manovra. Negli anni successivi, aggiunge il presidente Pisauro, "se non considerate le clausole che valgono 1,2 -1,5 punti in più, si arriva al 42,8% mel 2020, al 42,5 nel 2021, ma sono numeri che vanno un po' verificati. Il messaggio ...

Manovra - l'Ufficio parlamentare di bilancio : 'Nel 2019 aumenta la pressione fiscale' : E stasera il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , sarà in audizione presso la commissione alle 20.30. L'audizione di Pisauro , Upb, . Intanto il presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, ...

Manovra - Upb : pressione fiscale aumenta al 42 - 5% - rischio recessione nel 2019 : Raddoppio Ires per no profit vale 434 milioni in 3 anni Secondo la relazione tecnica al maximemendamento, il raddoppio dell'Ires per il mondo del no-profit dal 12 al 24% - misura su cui il governo ha ...

Manovra 2019 - decreto pensioni sarà approvato tra il 10 e 12 gennaio - : Il sottosegretario al Lavoro Durigon annuncia le date del dl. Tra le norme la cosiddetta quota 100, la proroga dell'Ape sociale e opzione donna. Spunta anche il ritorno del consiglio di ...