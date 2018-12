Fico | non potevo mandare l' Italia in esercizio provvisorio

Manovra - Fico : 'Non potevo permettere l'esercizio provvisorio' - : Il presidente della Camera commenta l'iter parlamentare che ha portato all' approvazione della legge di bilancio : "I tempi di discussione dovevano essere più lunghi", ma "non potevo prendermi io ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : Bolzano supera l’Innsbruck non senza qualche difFicoltà : Archiviato anche il 33° turno del torneo austriaco di EBEL per Bolzano. Le Foxes portano a casa un successo importante in ottica classifica battendo 3-1 l’Innsbruck, tra le mura amiche, in un match abbastanza equilibrato. Tutte le altre partite della giornata sono ancora in corsa, ma i risultati che stanno maturando suggeriscono che la compagine italiana dovrebbe rimanere in 4a posizione. Nell’incontro odierno, le Volpi sono partite ...

Fico : 'Non sono fazioso. Non potevo permettere l'esercizio provvisorio' : Si difende dalle accuse delle opposizioni il presidente della Camera, Roberto Fico, in un video su Facebook dopo l'approvazione della manovra . La scelta - sottolinea - era tra "ampliare i tempi ...

La madre dell'ultrà morto : 'Non lo giustiFico - ma lasciatelo in pace' | : La mamma di Daniele Belardinelli chiede rispetto per il figlio ucciso dopo essere stato investito da un suv prima del match Inter-Napoli. Intanto gruppi di tifosi in tutta Italia rendono omaggio alla ...

Rissa sfiorata alla Camera - Boschi contro Fico : 'Non sei più presidente di tutti' : Maria Elena Boschi, nelle ultime ore, attraverso il proprio profilo Twitter ha avuto modo di manifestare, a più riprese, il proprio dissenso verso alcuni esponenti del governo. Il primo obiettivo delle sue critiche è stato il ministro dell'Economia Tria, ma giusto poche ore fa è arrivato un duro attacco al presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico. Quella del politico grillino dovrebbe essere una figura super partes, almeno all'interno ...