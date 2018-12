Bimba di due anni intossicata da hashish e cocaina

Pavia - Bimba di due anni in coma : nel sangue tracce di hashish - marijuana e cocaina : I fatti risalgono allo scorso 22 dicembre: come riporta La Provincia Pavese, una bambina di due anni all’improvviso è svenuta mentre si trovava nel paese in provincia di Milano in cui vive con i due genitori, il padre, venditore ambulante di trent’anni, e la madre, poco più giovane. I due hanno immediatamente chiesto aiuto al 118: un’ambulanza ha trasportato la bimba in coma alla clinica Humanitas di Rozzano, che, però, essendo sprovvista di un ...

Bimba morì dopo essere stata dimessa due volte dal pronto soccorso : 3 medici indagati a Padova : Tre medici friulani sono indagati per la morte di una bambina di 10 mesi , Leticia Gyamsi, deceduta il 13 dicembre in ospedale a Padova dopo un ricovero d'urgenza chiesto dall'ospedale di Pordenone. ...

Regali per 14 anni a Natale - li lascia il vicino ottantenne a una Bimba di due anni : Quando hanno visto la figlia del vicino bussare alla loro porta con un grande sacco di plastica, Owen Williams e la moglie hanno pensato che fossero cose da buttare visto che la donna stava svuotando la casa del padre morto. Non era così. L’uomo aveva lasciato qualcosa per un membro della loro famiglia: 14 Regali di Natale per la loro figlia di 2 anni. https://twitter.com/OwsWills/status/1074742485409247234 Ken Watson, morto a 87 anni, ha ...

Casa invasa dal fumo - carabiniere salva una Bimba di due anni rimasta sola in casa : I genitori erano rimasti bloccati all'esterno dell'appartamento. Uno dei militari giunti sul posto si è arrampicato dal...

Bimba con due mamme - Genova fa ricorso : ANSA, - Genova, 23 NOV - Il Comune di Genova ha presentato ricorso al decreto con cui il 12 novembre il Tribunale di Genova ha ordinato la registrazione di entrambe le mamme nell'atto di nascita di ...

Francia - partorisce una Bimba e la tiene chiusa nel bagagliaio per due anni : Avrebbe tenuto nascosta l'ultima gravidanza a tutti. Compresi marito e figli. Quando ha partorito l'ha fatto da sola, a 45 anni. E per 48 mesi ha tenuto l'ultima nata chiusa, per la maggior parte del tempo, nel portabagagli della sua Peugeut 307. Senza che nessuno si accorgesse di nulla. Tranne il suo meccanico, insospettito dai rumori provenienti dalla parte posteriore della macchina. È successo in Francia, nel 2013, nelle campagne transalpine ...

Bimba avrà due mamme : I giudici della IV sezione civile del Tribunale di Genova, presieduta da Daniela Canepa, hanno “ordinato al Comune di iscrivere come genitore nel certificato di nascita di una Bimba, oltre a colei che già risulta come mamma, anche la sua compagna“. Lo rendono noto gli avvocati Elena Fiorini e Ilaria Gibelli, che hanno assistito la famiglia. La decisione è stata pubblicata ieri e si tratta del terzo caso in Italia. La Bimba, che tra ...

Tribunale Genova : sì Bimba con due madri : 12.30 Il Tribunale di Genova, con decisione pubblicata il 12 novembre, ha ordinato al Comune di iscrivere come genitore nel certificato di nascita di una bimba, oltre a colei che già risulta come "mamma", anche la sua compagna. Lo ha reso noto con un comunicato l'avvocato Elena Fiorini. " La bimba, che tra poco compirà un anno, è nata dalla fecondazione da parte di donatore anonimo dell'ovulo di quest'ultima, ma la gravidanza e' stata portata ...

