Mazzarri | Partita quasi perfetta | ma ora non rilassiamoci | c' è la Lazio

Torino - Mazzarri : “Ringrazio tutti - sto bene e sono più carico di prima. Sulla partita…” : Alla vigilia della sfida interna contro il Genoa, è tornato a parlare Walter Mazzarri. Il tecnico del Torino ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Mazzarri ha inizialmente parlato del suo problema che lo ha tenuto lontano dai campi e ha voluto ringraziare tutti per la vicinanza in questi giorni difficili: “Colgo l’occasione per ringraziare […] L'articolo Torino, Mazzarri: “Ringrazio tutti, sto bene e ...

L’allenatore del Torino Walter Mazzarri ha avuto un malore e non sarà in panchina nella partita contro il Cagliari : Venerdì 23 novembre l’allenatore del Torino Walter Mazzarri ha avuto un malore alla fine dell’allenamento pomeridiano della squadra. Mazzarri, che ha 57 anni e allena il Torino dallo scorso anno, al momento si sarebbe ripreso, ma non sarà in panchina