Casellati | non più rinviabile messa in sicurezza aree a rischio

Manovra - via libera in commissione : il testo va in Aula. Le opposizioni non votano : “Intervenga Casellati” : Un testo del maxiemendamento alla Manovra è finalmente arrivato al Senato, ma non è ancora quello definitivo. La corsa contro il tempo a Palazzo Madama per approvare la legge di Bilancio è sempre più complessa tra le tensioni dei soci di governo e le polemiche delle opposizioni. Dopo ritardi e slittamenti, la maxi modifica è stata presentata in Senato nel primo pomeriggio: il governo quindi ha posto la fiducia e rinviato il provvedimento in ...

Casellati : spending non pesi su editoria : 20.40 "La necessaria attività di razionalizzazione della spesa pubblica non può, a mio parere, prevedere misure restrittive dei contributi all'editoria che finirebbero per pregiudicare l'esercizio della professione giornalistica". Lo afferma il presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, in un messaggio all'Unione Periodici Italiani (Uisp). E avverte: "Gravi" sarebbero le conseguenze sull'occupazione, ma soprattutto "su quel pluralismo ...

Grande guerra - Casellati : pace e democrazia non sono valori scontati : Roma, 18 nov., askanews, - 'I nostri militari con coraggio hanno difeso e ricostruito quella Nazione che ci è stata consegnata oggi così come la conosciamo, così come l'amiamo'. Lo ha detto il ...