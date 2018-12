Protezione civile | allerta gialla per vulcano Stromboli

Allerta Meteo - avviso della Protezione civile per il Centro/Sud : in arrivo venti di burrasca e mareggiate [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Intense correnti nord-occidentali in quota interessano l’Italia, apportando venti forti dai quadranti settentrionali al nord, in intensificazione progressivamente anche al Centro-sud. Nella giornata di domani residue condizioni di instabilità saranno ancora presenti sulle regioni meridionali, con forte ventilazione settentrionale, in particolare sulle zone ioniche. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento ...

ENZO BOSCHI È MORTO/ Addio all'ex presidente Ingv : il cordoglio della Protezione Civile : MORTO ENZO BOSCHI, che è stato per 12 anni presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Aveva 76 anni ed era nato ad Arezzo

Morto Enzo Boschi - Protezione civile : “Grave perdita per il mondo della ricerca” : Il Dipartimento della Protezione Civile esprime dolore per la scomparsa di Enzo Boschi, geofisico di fama mondiale e a lungo alla guida dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. “La scomparsa di Enzo Boschi è una grave perdita per il mondo della ricerca e per tutto il Servizio Nazionale della Protezione Civile”: così il Capo Dipartimento Borrelli porge le più sentite condoglianze ai familiari. L'articolo Morto Enzo Boschi, ...

Protezione civile - Borrelli : “Dobbiamo mettere in piedi un sistema che allerti la popolazione” : Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, oggi in Aula Paolo VI in Vaticano in occasione dell’udienza con Papa Francesco, ha dichiarato che si sta lavorando ad un sistema di allertamento della popolazione e l’obiettivo potrebbe essere conseguito nel giro di un anno e mezzo: “Dobbiamo mettere in piedi un sistema che allerti la popolazione, per informare i nostri cittadini e per aiutarli ad adottare ...

Papa Francesco incontra gli uomini e le donne della Protezione civile italiana [GALLERY] : 1/16 AFP/LaPresse ...

Alluvione Livorno - l’atto d’accusa della procura : Nogarin e capo Protezione civile assenti. Per periti fu “evento eccezionale” : Omicidio plurimo colposo per “aver cagionato la morte” di otto persone (tra cui un’intera famiglia) e per non essere stato in plancia di comando al momento dell’emergenza. La procura di Livorno ha chiuso le indagini sull’Alluvione che colpì la città nella notte tra il nove e il dieci settembre 2017 e il principale indagato resta il sindaco del Movimento 5 Stelle, Filippo Nogarin, a cui è stato notificato l’avviso che prelude alla richiesta ...

Papa : Missione più importante Protezione civile è educativa : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Meteo Protezione civile domani : debole instabilita' sui settori tirrenici : La giornata di domani trascorrerà all'insegna del tempo generalmente stabile, salvo debole instabilità attesa sulle regioni tirreniche peninsulari. Ecco il bollettino Meteo della Protezione...

Meteo Protezione civile domani : tempo generalmente stabile sull'Italia - molte nubi al Nord con nebbie : Nella giornata di domani avremo sull'Italia condizioni Meteo ampiamente stabili, con ampi spazzi soleggiati al centro-sud, e maggiore copertura nuvolosa sulle regioni settentrionali e dell'alto...

Protezione civile - esercitazione ad Ispica : Oggi si è svolta una esercitazione di Protezione Civile per verificare il piano di emergenza esterna nello stabilimento Milana ad Ispica

Protezione civile : ancora instabilita' diffusa nella giornata di domani : nella giornata di domani avremo ancora condizioni di diffusa instabilità sulla penisola, con precipitazioni che riguarderanno soprattutto Nord-Est e regioni tirreniche. Ecco il bollettino della...

Protezione civile : sabato 22 dicembre udienza in Vaticano con Papa Francesco : sabato 22 dicembre Sua Santità Papa Francesco incontrerà in Vaticano, presso l’Aula Paolo VI, i rappresentanti del Servizio Nazionale di Protezione Civile. L’incontro con il Santo Padre era stato programmato nel settembre 2016 ma venne annullato a seguito dei drammatici eventi sismici che colpirono il Centro Italia. All’udienza saranno presenti le diverse articolazioni del Servizio Nazionale di Protezione Civile, rappresentate dalle Strutture ...