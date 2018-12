Incidente in superstrada | due chilometri di coda e due feriti Odissea per gli

ANGIARI - Incidente IN SUPERSTRADA : MORTO 60ENNE/ Ultime notizie Verona - auto conficcata nel guard-rail : ANGIARI, INCIDENTE in SUPERSTRADA: MORTO 60ENNE: Ultime notizie Verona, l'auto si è conficcata nel guard-rail. Nello schianto non sarebbero coinvolti altri veicoli.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 12:27:00 GMT)